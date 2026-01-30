Le Vietnam et l'Australie renforcent leur coopération dans la défense

Le général Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a reçu le vice-amiral Mark Hammond, commandant de la Marine royale australienne, le 30 janvier à Hanoï.

Lors de cette rencontre, le général Nguyên Tân Cuong a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec l'Australie. L'élévation officielle des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en mars 2024 constitue une étape importante, créant un contexte favorable au renforcement de la coopération dans divers domaines, notamment la défense.

Il a souligné que ces dernières années, conformément au mémorandum d'entente signé en 2010 et à la Déclaration sur la vision commune pour l'intensification des relations Vietnam - Australie dans la défense signée en 2018, la coopération en matière de défense entre les deux pays a été activement mise en œuvre dans de nombreux domaines, tels que les échanges de délégations, le dialogue et les consultations, la formation, les opérations de maintien de la paix des Nations unies, la réparation des séquelles de la guerre et la coopération multilatérale en matière de défense, etc.

Le général Nguyên Tân Cuong a salué l'efficacité de la coopération entre les Marines des deux pays, mettant en avant des activités telles que les visites de courtoisie dans les ports, la participation aux mécanismes de dialogue, la formation en anglais et les échanges professionnels.

S'appuyant sur les orientations des hauts responsables et des ministères de la Défense des deux pays, il a exprimé l'espoir que les deux parties continueraient de travailler en étroite collaboration pour promouvoir davantage la coopération interarmées et interarmes et créer des conditions favorables à la coopération navale bilatérale. Les domaines prioritaires comprennent la promotion des échanges de délégations et des consultations afin d'améliorer la compréhension et la confiance mutuelles, le renforcement de la coopération en matière de formation et le partage d'informations et d'expériences, ainsi que la coopération dans les opérations de recherche et de sauvetage.

À cette occasion, Nguyên Tân Cuong a invité les dirigeants des Forces de défense australiennes et de la Marine royale australienne, ainsi que les entreprises australiennes du secteur de la défense, à participer au 3ᵉ Salon international de la défense du Vietnam.

De son côté, le vice-amiral Mark Hammond a informé son hôte des résultats positifs des récentes séances de travail entre les deux commandements de la marine.

Il a souligné que l'année 2026 constituera une étape importante, ouvrant de nombreuses perspectives de coopération entre les deux ministères de la Défense en général et entre les deux Marines en particulier, contribuant ainsi à promouvoir une coopération bilatérale de plus en plus dynamique et efficace.

