Un nouvel élan pour porter les liens Vietnam - Cambodge à un niveau supérieur

À l’invitation du roi du Cambodge, Sa Majesté Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, effectuera une visite d’État au Royaume du Cambodge le 6 février.

Photo : VNA/CVN

Répondant également à l’invitation du président du Parti du Peuple cambodgien (PPC), Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, le dirigeant vietnamien coprésidera une rencontre de haut niveau entre le Bureau politique et le CC du PCV, ainsi que le Comité permanent du CC du PPC. Il participera en outre à un sommet réunissant les chefs des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

Dans une interview accordée à la presse, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, a souligné que ce déplacement revêtait une portée politique exceptionnelle. Selon lui, cette visite transmet un message fort démontrant que le Parti et l’État vietnamiens, ainsi que le secrétaire général Tô Lâm, accordent la plus haute priorité au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale, durable et approfondie entre le Vietnam et le Cambodge.

Le diplomate a indiqué que cette visite offrirait aux plus hauts dirigeants des deux pays l’occasion de consolider la confiance politique, de promouvoir la mise en œuvre efficace des accords conclus et de créer une nouvelle dynamique permettant d’élever les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Dressant le bilan des relations bilatérales, Nguyên Manh Cuong a relevé que la coopération Vietnam - Cambodge avait enregistré des résultats concrets et substantiels sur de nombreux plans.

Premièrement, la confiance politique s’est continuellement renforcée, constituant une base solide pour l’orientation globale de la coopération bilatérale.

Deuxièmement, la sécurité et la défense demeurent des piliers fondamentaux des relations bilatérales.

Troisièmement, la coopération économique, commerciale et d'investissement a connu une dynamique positive, avec des échanges commerciaux atteignant 11,33 milliards de dollars en 2025, soit une progression de près de 12% par rapport à 2024.

Quatrièmement, la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et du tourisme s’est consolidée. Enfin, les deux pays maintiennent une coordination étroite au sein des forums régionaux et internationaux tels que l’ASEAN, l’ONU et les mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong.

Évoquant les perspectives de cette visite d’État, le vice-ministre a précisé que les deux parties nourrissent de grandes attentes à l’égard de ce déplacement, tout en espérant qu’il débouchera sur une percée diplomatique majeure, fondée sur une confiance renforcée et une coopération plus approfondie. La visite devrait notamment favoriser une intégration économique plus étroite dans des secteurs clés tels que l’énergie, l’agriculture et les infrastructures...

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, Nguyên Manh Cuong a souligné que cette tournée permettrait d'unifier les perceptions au plus haut niveau afin de définir les grandes orientations politiques garantissant un développement stable et durable. Il a également affirmé que la rencontre entre les chefs des trois Partis à cette occasion réaffirmerait la valeur historique et l'importance stratégique de la solidarité entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

En conclusion, il a estimé que la visite du secrétaire général du PCV ne se limiterait pas à consolider les fondements politiques des relations bilatérales Vietnam -Cambodge, mais insufflerait également un nouvel élan à la coopération globale entre les trois Partis et les trois pays, au service de la prospérité et du développement durable de l’ensemble de la région.

VNA/CVN