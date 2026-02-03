Le président Luong Cuong reçoit l’ambassadeur tchèque Hynek Kmonicek

Dans l’après-midi du 3 février, à Hanoï, le président de la République, Luong Cuong, a reçu l’ambassadeur de la République tchèque, Hynek Kmonicek, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le chef de l’État a félicité l’ambassadeur pour l’achèvement réussi de son mandat, saluant ses contributions importantes au développement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre le Vietnam et la République tchèque, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique en janvier 2025.

Réaffirmant que le Vietnam attache toujours de l’importance au renforcement des relations avec la République tchèque, premier partenaire stratégique du Vietnam en Europe centrale et orientale, le président Luong Cuong a proposé que les deux parties intensifient les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, ainsi que les échanges entre les deux peuples, afin de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles. Il a également appelé à adopter prochainement le Plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique bilatéral.

Constatant que les relations économiques et commerciales bilatérales ont enregistré des avancées positives, avec un commerce bilatéral ayant plus que doublé depuis 2022, le dirigeant vietnamien a estimé que les deux pays disposaient encore d’importantes marges de coopération à exploiter. Il a également proposé de faciliter la délivrance de visas aux citoyens vietnamiens et encouragé l’étude de l’ouverture de lignes aériennes directes afin de stimuler les échanges économiques, le tourisme et les liens entre les deux peuples.

Pour sa part, l’ambassadeur Hynek Kmonicek a souligné que le Vietnam occupait une place toute particulière pour la République tchèque et s’est félicité de la croissance soutenue des échanges économiques bilatéraux.Il a affirmé que le nouveau gouvernement tchèque continuait de considérer le Vietnam comme un partenaire très important en Asie et souhaitait favoriser le retour des travailleurs vietnamiens sur le marché du travail tchèque.

Profondément attaché au Vietnam, qu’il considère comme sa "seconde Patrie", l’ambassadeur a assuré qu’il continuerait, quelle que soit sa future fonction, à contribuer activement au renforcement des relations entre les deux pays.

VNA/CVN