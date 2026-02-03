Le PM rencontre le président de la Chambre des représentants de Jordanie

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a rencontré, le 3 février à Hanoï, le président de la Chambre des représentants du Royaume hachémite de Jordanie, Mazen Turki El Qadi, en visite officielle au Vietnam du 2 au 5 févier.

Se félicitant de ce déplacement, le chef du gouvernement vietnamien a souligné qu’il s’inscrivait dans un contexte de développement positif des relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et la Jordanie, notamment depuis la visite historique du roi Abdallah II Ibn Al-Hussein au Vietnam en novembre 2025. Il s’est dit convaincu que cette visite contribuerait à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, les rendant plus substantielles et plus efficaces.

Dans un contexte international et régional marqué par de profondes mutations, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que le Vietnam et la Jordanie, partageant de nombreuses valeurs communes ainsi qu’une histoire de luttes pour l’indépendance nationale, devaient renforcer leur solidarité et leur coopération afin d’ouvrir de nouvelles perspectives, au bénéfice des peuples des deux pays et au service de la paix, de la stabilité et du développement régionaux et mondiaux. Il a salué les résultats obtenus par la Jordanie dans la mise en œuvre de sa stratégie décennale de modernisation économique, ainsi que son rôle constructif dans les efforts de paix dans la région.

Le Premier ministre a également informé son hôte du succès du XIVe Congrès du Parti, des acquis socio-économiques enregistrés sur la période 2021-2025, ainsi que des orientations stratégiques de développement à l’horizon 2030 et à la vision 2045.

Pour sa part, Mazen Turki El Qadi a exprimé son admiration pour les performances de croissance et de développement socio-économique du Vietnam, soulignant le rôle et la position de plus en plus importants du pays sur la scène régionale et internationale. Il a affirmé que la Jordanie considérait le Vietnam comme un partenaire clé en Asie et souhaitait renforcer la coopération et les échanges d’expériences, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la santé et de la pharmacie, de l’industrie de défense, de la cybersécurité, du Halal et des sciences et technologies.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de mettre en place des mécanismes de coopération bilatérale plus efficaces. Elles ont évoqué la possibilité d’ouvrir des représentations permanentes dans les capitales respectives, d’organiser des consultations politiques régulières et de créer un Groupe de travail sur la coopération d'affaires Vietnam - Jordanie, d’accélérer la conclusion d’accords de coopération importants, notamment en matière d’exemption de visa, de protection des investissements et de prévention de la double imposition.

Les dirigeants ont fixé pour objectif de porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à 500 millions de dollars d’ici 2030, puis à un milliard de dollars d’ici 2035, en favorisant l’ouverture des marchés, la sécurité alimentaire et le développement de l’industrie Halal. Ils sont également convenus de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et à l’UNESCO, sur la base du respect du droit international et des principes fondamentaux de chaque pays.

