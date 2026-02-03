Le Parti communiste du Vietnam vu à travers l’analyse d’un chercheur britannique

À l’occasion du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février), l’universitaire britannique Kyril Whittaker a livré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) ses analyses sur le rôle central du leadership stratégique du PCV, sa capacité d’adaptation face aux évolutions de la situation internationale, ainsi que sur les réalisations majeures du Vietnam en matière de diplomatie, de gouvernance et de développement.

Photo : VNA/CVN

Selon Kyril Whittaker, le XIVᵉ Congrès national du PCV revêtait une signification toute particulière, puisqu’il marque l’entrée du Vietnam dans une "ère du progrès de la nation". Cette phase se caractérise par une croissance rapide, héritière des acquis antérieurs, tout en traçant une trajectoire de développement à long terme, illustrée par des projets de grande envergure tels que le train à grande vitesse Nord-Sud ou des soins de santé gratuits pour la population à l’horizon 2030.

Le spécialiste britannique a souligné que la devise du Congrès - "Solidarité – Démocratie – Discipline – Percée – Développement" - ne constituait pas un simple slogan, mais un principe directeur structurant l’ensemble du système des politiques et orientant la voie de développement national.

Concrètement, la démocratie se manifeste par le renforcement du rôle de la diplomatie, parallèlement à l’accélération des réformes administratives et à la promotion de l’innovation technologique. La notion de "percée" vise, quant à elle, à créer une dynamique permettant au Vietnam d’entrer dans une phase de progrès, fondée notamment sur les avancées scientifiques et technologiques.

Le développement, poursuit-il, ne se limite pas à la réalisation de projets spécifiques, mais englobe des objectifs globaux tels que la croissance du produit intérieur brut (PIB), la protection de l’environnement, ainsi que les progrès dans d’autres domaines importantes, dont la santé, l’éducation et l’environnement.

L’universitaire britannique a estimé par ailleurs que les capacités diplomatiques du Vietnam avaient été portées à un niveau stratégique supérieur. Il a indiqué que le pays avait continuellement élargi et approfondi ses relations extérieures tout en agissant de façon flexibles aux défis mondiaux.

Selon lui, l’action extérieure a été définie comme un "maillon clé et permanent" de la gouvernance nationale. Le Vietnam met en œuvre cette action de manière large et approfondie, autour de domaines prioritaires comprenant la diplomatie du Parti, la diplomatie parlementaire, la diplomatie populaire, la diplomatie économique et la diplomatie culturelle – autant de piliers essentiels pour le développement et le renforcement de l’amitié et de la coopération avec les pays du monde.

Entre le XIIIᵉ et le XIVe Congrès, le Vietnam a considérablement étendu ses relations internationales, comptant désormais quatorze partenariats stratégiques globaux. Le pays a également été réélu au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour un troisième mandat, tout en consolidant ses liens traditionnels avec plusieurs partis communistes à travers le monde.

En conclusion, Kyril Whittaker a souligné que l’amélioration du statut du Vietnam sur la scène internationale reposait non seulement sur l’élargissement de ses relations extérieures ou l’exercice de responsabilités au sein d’organisations internationales, mais aussi sur la solidité de ses politiques intérieures, notamment son engagement résolu en faveur de l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 et ses succès durables dans le domaine de l’éducation, qui constituent des références pour de nombreux pays, quel que soit leur niveau de développement.

VNA/CVN