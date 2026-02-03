La diplomatie interpartis renforce les relations entre le Vietnam et la Chine

Les relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC) constituent un élément crucial des relations sino-vietnamiennes et jouent un rôle politique et stratégique de premier plan, selon la Professeur Pan Jin’e, chercheuse principale à l’Académie de marxisme de l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS).

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé aux correspondants de l’agence VNA à Pékin, la professeure Pan a souligné que le rapport politique du XIIIe Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) au XIVe Congrès national du PCV identifie les relations interpartis comme l’un des piliers fondamentaux de la diplomatie vietnamienne. Cette orientation stratégique s’inscrit dans la continuité de la politique d’indépendance, d’autonomie et de coopération multilatérale du pays, tout en renforçant son autonomie stratégique durant le XIVe mandat du Parti, notamment par la mise en place d’un cadre de coopération interpartis à trois niveaux.

Forte des résultats du XIVe Congrès national du Parti et des progrès concrets accomplis ces deux dernières années dans la construction de la communauté de destin Vietnam - Chine, d’importance stratégique majeure, la professeure Pan a déclaré que les relations entre les deux partis devraient maintenir leur dynamisme et continuer de jouer un rôle moteur.

Elle a ajouté que les futurs échanges interpartis devraient passer d’une compréhension théorique à un apprentissage mutuel en matière d’expérience de gouvernance, tandis que l’objectif des relations bilatérales évoluera du maintien d’une idéologie commune vers le développement d’une coopération stratégique.

La Professeure Pan a souligné que l’orientation diplomatique définie par le XIVe Congrès national du Parti est parfaitement en phase avec les efforts déployés pour approfondir les relations sino-vietnamiennes. En tant que voisins socialistes amis, le Vietnam et la Chine s’emploient à consolider la communauté de destin sino-vietnamienne de manière plus concrète et approfondie. Ceci témoigne non seulement de l’engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme et de la diversification de sa politique étrangère, mais contribue également à renforcer son influence dans la gouvernance régionale et mondiale grâce à la coopération bilatérale.

Par ailleurs, le Professeur Xu Liping, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est de l’Institut d’études mondiales et Asie-Pacifique de l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS), a déclaré que les relations sino-vietnamiennes n’ont jamais été aussi bonnes depuis l’établissement des relations diplomatiques.

Il a insisté sur la nécessité pour les deux partis de renforcer leurs échanges afin de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur et de rendre la communauté de destin sino-vietnamienne plus substantielle et efficace.

Le Professeur Xu a exposé plusieurs priorités, notamment l’intensification de la diplomatie au plus haut niveau et le maintien des visites réciproques entre les secrétaires généraux des deux partis, ainsi que le renforcement des échanges sur la gouvernance afin d’innover constamment dans la théorie du leadership du Parti et de préserver sa capacité de gouverner.

Il a également proposé d’approfondir la coopération en matière de formation et de renforcement des capacités des membres et des cadres du Parti afin de consolider leurs compétences, leur intégrité et leur efficacité en matière de leadership, et de promouvoir les échanges sur les traditions révolutionnaires, en particulier par l’organisation de visites d’étude systématiques pour les jeunes membres du Parti sur les sites historiques révolutionnaires des deux pays.

VNA/CVN