Le président Luong Cuong reçoit l’envoyé spécial du Parti et de l’État de Cuba

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu dans la matinée du 3 février à Hanoï, Bruno Rodríguez Parrilla, envoyé spécial du Parti et de l’État cubains, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères de Cuba, dans le cadre de sa visite au Vietnam du 1 er au 3 février.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a salué la présence de la délégation cubaine peu après le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Il a qualifié ce déplacement de geste politique d’exception, illustrant les liens indéfectibles et la confiance mutuelle entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Lors de la réception, l’envoyé spécial a transmis les félicitations du premier secrétaire et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ainsi que d’autres dirigeants cubains de haut rang, pour la réussite du Congrès et les avancées récentes du Vietnam. Il a souligné que les dirigeants cubains considèrent les victoires vietnamiennes comme une source d’inspiration majeure pour leur propre processus révolutionnaire.

Bruno Rodríguez Parrilla a affirmé que Cuba est fière de compter sur un ami, un camarade aussi fidèle que le Vietnam et s'est dit convaincu que, sous la direction du PCV, le Vietnam accomplirait de nouveaux succès dans sa nouvelle phase d’essor. Il a également adressé ses félicitations aux dirigeants vietnamiens à l’occasion du 96e anniversaire de la fondation du PCV.

En réponse, le président Luong Cuong a transmis ses salutations au leader Raúl Castro, au premier secrétaire et président Miguel Díaz-Canel, ainsi qu’aux dirigeants cubains de haut rang. Il a rappelé que l’amitié bilatérale, forgée par les Présidents Hô Chi Minh et Fidel Castro, constitue un patrimoine inestimable et un symbole de leur époque, ayant traversé les mutations de l’histoire.

Dans le contexte actuel marqué par l’évolution complexe de la situation mondiale, le renforcement et le développement des relations d’amitié spéciale, de solidarité étroite entre le Vietnam et Cuba ne constituent pas seulement une responsabilité de chaque Parti et de chaque État, mais aussi une aspiration profonde des peuples des deux pays. Il a hautement apprécié le succès de l’Année de l’amitié Vietnam -Cuba, célébrant les 65 ans de relations diplomatiques, caractérisée par une intensification des échanges à tous les niveaux.

Photo : VNA/CVN

Partageant les difficultés et les défis auxquels Cuba est confrontée, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam n’oublierait jamais le soutien précieux apporté par Cuba dans les périodes difficiles du passé. Il a souligné que le Vietnam restera toujours aux côtés de Cuba, prêt à partager son expérience et à lui apporter son appui dans la mesure de ses capacités, tout en œuvrant à approfondir, stabiliser et pérenniser la coopération bilatérale dans l’ensemble des domaines.

De son côté, Bruno Rodríguez Parrilla a mis en avant l’importance que le Parti et l’État cubains attachent aux relations spéciales avec le Vietnam, affirmant que Cuba s’emploie à mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération bilatérale, tout en dynamisant la diplomatie populaire, les liens entre collectivités locales et les échanges culturels.

Les deux parties ont enfin convenu de concrétiser les engagements et accords de haut niveau, notamment des projets phares dans l’agriculture, les énergies renouvelables et la biotechnologie. Elles ont plaidé pour la mise en place de mécanismes favorables aux investissements vietnamiens à Cuba, afin de porter la coopération économique à la hauteur de l’excellence des relations politiques, tout en maintenant un soutien mutuel étroit au sein des forums multilatéraux.

