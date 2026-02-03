Hô Chi Minh-Ville et Dông Thap : 2es conférences de concertation pour les élections

Le Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville a tenu le 3 février, les deuxièmes conférences de concertation afin d’approuver les listes provisoires des candidats aux élections de la XVIᵉ Assemblée nationale et du 11ᵉ Conseil populaire municipal pour le mandat 2026-2031.

Lors de la conférence relative aux élections de l’Assemblée nationale, les délégués ont approuvé à l’unanimité une liste provisoire de 60 candidats, dont 52 présentés par des organismes et organisations, et huit candidats indépendants. Hô Chi Minh-Ville compte 13 circonscriptions électorales et élira 38 députés, pour un nombre réglementaire de 64 candidats.

Photo : VNA/.CVN

Concernant les élections au Conseil populaire municipal, la conférence a également validé à l’unanimité une liste provisoire de 221 candidats pour 125 sièges, répartis dans 42 circonscriptions.

À l’issue de cette deuxième conférence de concertation, le Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville a engagé la préparation des conférences de consultation et de vote de confiance des électeurs au lieu de résidence et, le cas échéant, sur le lieu de travail des candidats, prévues du 4 au 8 février 2026. La troisième conférence de concertation, destinée à établir les listes définitives des candidats, est programmée pour le 10 février 2026.

Le même jour, le Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Dông Thap a tenu la deuxième conférence de concertation visant à établir les listes provisoires des candidats aux élections de la XVIᵉ Assemblée nationale et du Conseil populaire provincial pour le mandat 2026-2031.

Les délégués ont approuvé à l’unanimité une liste provisoire de 24 candidats à l’Assemblée nationale, tous bénéficiant d’un taux de confiance de 100%, sans candidature indépendante à ce stade.

La conférence a également validé une liste provisoire de 144 candidats au Conseil populaire provincial, conformément aux procédures et aux critères en vigueur.

VNA/CVN