Remise de l’insigne des 45 ans d’adhésion au Parti au secrétaire général Tô Lâm

À l’occasion du 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février 1930 - 3 février 2026), le Comité du Parti du Bureau du Comité central du Parti a organisé le 3 février une cérémonie de remise de l’Insigne des 45 ans d’adhésion au Parti à Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, a souligné que l’insigne des 45 ans d’adhésion au Parti remis aujourd’hui constitue une reconnaissance méritée du Parti et de l’État à l’égard des contributions particulièrement éminentes du secrétaire général Tô Lâm.

Au cours de ses 45 années d’adhésion au Parti, il a occupé de nombreux postes importants. En toutes circonstances et à quelque fonction que ce soit, il a toujours fait preuve d’une solide fermeté politique, d’une loyauté absolue envers les idéaux du Parti, d’un dévouement total au service de la Patrie et du peuple.

En tant que secrétaire général du Parti, à une période de transition historique marquée par de nombreuses mutations et défis pour le pays, Tô Lâm a affirmé avec clarté son rôle de "noyau" de l’unité, regroupant le Comité central, le Bureau politique et le Secrétariat pour conduire le pays à obtenir des résultats particulièrement importants.

Grâce à une vision stratégique, une pensée novatrice et une action résolue, il a dirigé de près la mise en œuvre d’une véritable réforme révolutionnaire visant à la réorganisation et à la rationalisation de l’appareil, ainsi qu’au perfectionnement du modèle global du système politique. Dans toutes ses orientations et actions, il a toujours placé le peuple au centre de toutes les politiques, considérant le bonheur de la population comme l’objectif suprême du Parti.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé que cette distinction constituait une récompense extrêmement honorifique, une grande fierté pour lui-même et pour sa famille, ainsi qu’une reconnaissance du Parti à l’égard du parcours de lutte, de formation et de dévouement d’un membre du Parti.

Il a exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, envers les générations de dirigeants qui l’ont précédé, envers les camarades et les compatriotes ; il a remercié les organismes et unités où il a travaillé, ainsi que les collectifs et chaque camarade qui lui ont toujours accordé leur confiance, tout au long de son parcours.

Il a affirmé sa détermination à continuer de consacrer tout son dévouement, son sens des responsabilités et son expérience à la cause commune ; à toujours placer au premier plan et avant tout les intérêts du Parti, de la Patrie et du peuple.

VNA/CVN