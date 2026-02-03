Le Premier ministre reçoit une délégation d’entreprises suisses et européennes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 3 février à Hanoi une délégation d’entreprises suisses et européennes conduite par le D r . Philipp Rösler, président du Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF), en visite au Vietnam afin d’explorer les opportunités de coopération et d’investissement.

Le Premier ministre a hautement apprécié le rôle du Forum économique Suisse - Vietnam, ainsi que les contributions personnelles du Dr. Philipp Rösler dans la mise en relation des entreprises, le soutien à la promotion de l’investissement et la valorisation de l’image et de l’environnement d’affaires du Vietnam auprès de la communauté économique européenne et internationale.

Informant la délégation des résultats très positifs du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le Premier ministre a souligné la stratégie de développement du pays articulée autour de deux jalons majeurs en 2030 et 2045, à l’occasion du centenaire de la fondation du Parti et de l’État. Sur cette base, le Vietnam vise une croissance économique à deux chiffres à partir de 2026 et pour les années suivantes.

De son côté, le Dr. Philipp Rösler s’est déclaré impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, dans un contexte mondial marqué par de nombreuses difficultés. Il a félicité le pays pour le maintien d’un taux de croissance élevé ces dernières années et salué sa stratégie de développement à long terme, notamment la détermination à construire un centre financier international et à atteindre une croissance à deux chiffres. Il a réaffirmé la volonté des entreprises suisses et européennes d’accompagner et de soutenir le Vietnam dans la concrétisation de ses objectifs.

Appréciant l’amélioration continue de l’environnement d’investissement et d’affaires au Vietnam, les entreprises suisses et européennes ont fait savoir qu’elles envisageaient une coopération et des investissements à long terme, en particulier dans les domaines de la finance, du textile-habillement, de la lutte contre le changement climatique, de la réduction des émissions de carbone et de méthane, de la pharmacie, de la biotechnologie, de l’industrie et de l’écosystème des semi-conducteurs, des bases de données et de l’intelligence artificielle (IA). Elles ont souhaité que le Gouvernement vietnamien poursuive des politiques ouvertes, incitatives et stables, simplifie davantage les procédures administratives et développe des écosystèmes et services d’accompagnement afin d’optimiser les investissements.

Dans un esprit de franchise et d’ouverture, avec pour principes « l’unité pour la force, la coopération pour les bénéfices et le dialogue pour la confiance », le Premier ministre a répondu directement aux questions et propositions des entreprises, tout en présentant les orientations stratégiques et les priorités du Vietnam en matière de croissance verte, de transformation numérique et de développement durable.

Le Premier ministre a indiqué que, pour atteindre l’objectif de croissance à deux chiffres, le Vietnam met en œuvre de manière synchronisée trois percées stratégiques : l’amélioration d’un cadre institutionnel plus ouvert, le développement d’infrastructures modernes et fluides, ainsi que le renforcement de la gouvernance et des ressources humaines de qualité. Parallèlement, le pays transforme son modèle de croissance, renouvelle les moteurs traditionnels et stimule de nouveaux moteurs fondés sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Selon le Premier ministre, le Vietnam accélère le développement des énergies propres, telles que l’éolien, le solaire et le nucléaire ; promeut une agriculture durable, notamment le projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions dans le Delta du Mékong ; met en place un marché du carbone ; et encourage le transport vert, avec une utilisation accrue des véhicules électriques et une réduction progressive des énergies fossiles.

Le Vietnam dispose de mécanismes et de politiques préférentielles attractives pour le développement de l’industrie des semi-conducteurs et met actuellement en œuvre deux projets d’usines de fabrication de puces. Le pays accorde également une grande importance à la formation de ressources humaines hautement qualifiées, avec pour objectif de former environ 100.000 ingénieurs spécialisés dans les semi-conducteurs d’ici 2030. Les bases de données nationales et sectorielles sont en cours de construction, créant un socle pour le développement de l’intelligence artificielle et de l’économie numérique.

Le chef du gouvernement a également partagé les potentiels, les besoins et les politiques prioritaires du Vietnam dans le développement de secteurs tels que la pharmacie, la biotechnologie, l’agriculture écologique, la modernisation rurale et la construction d’une agriculture et d’une paysannerie modernes.

Il a souhaité que les entreprises suisses et européennes intensifient leurs investissements directs et indirects au Vietnam, favorisent le transfert de technologies, la formation des ressources humaines, le partage d’expériences en matière de gouvernance, investissent dans la recherche et le développement, et soutiennent les entreprises vietnamiennes dans une intégration plus profonde aux chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales.

Se félicitant du développement positif des relations Vietnam - Europe depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global, ainsi que des relations d’amitié solides entre le Vietnam et la Suisse, le Premier ministre a réaffirmé l’engagement du Vietnam à améliorer continuellement l’environnement d’investissement, à garantir la stabilité politique et institutionnelle, l’ordre et la sécurité sociale, à réduire les formalités administratives et à protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises.

Le Premier ministre a salué l’intérêt des entreprises suisses et européennes pour des projets de haute technologie à forte valeur ajoutée au Vietnam, associés au transfert de technologies, et a encouragé la coopération dans les domaines de la transition verte, de la transition numérique, des énergies renouvelables, de l’économie maritime, de la finance verte et du tourisme.

Il a enfin appelé les entreprises suisses et européennes à soutenir le Vietnam dans la construction d’un centre financier international, à plaider auprès des autres États membres de l’Union européenne pour la ratification rapide de l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), à encourager la Commission européenne à lever prochainement le "carton jaune" IUU concernant les produits de la pêche vietnamiens, et à renforcer les investissements à long terme, le transfert de technologies, la coopération en matière d’innovation, ainsi que la diffusion des normes internationales en matière d’ESG, de finance verte et de finance durable.

Avec pour devise "un gouvernement créateur, des entreprises pionnières et un partenariat public-privé solidaire", Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer étroitement avec la communauté d’affaires suisse et européenne, dans un esprit d’écoute, de partage de vision et d’action commune, en faveur d’un développement rapide et durable, au bénéfice des entreprises et des peuples des deux parties.

