Une stratégie pour renforcer le prestige et l’attractivité du Vietnam

Le Vietnam ambitionne de figurer parmi les trois premiers pays de l’ASEAN et parmi les 30 premiers au monde dans l’indice de soft power d’ici 2045, tout en devenant une destination attractive pour le tourisme, l’investissement, l’innovation et les échanges culturels internationaux, contribuant ainsi à son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé.

L’objectif est défini dans la stratégie gouvernementale de promotion de l’image du Vietnam à l’international pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, approuvée le 27 janvier par le Premier ministre. Cette stratégie souligne que la promotion de l’image du Vietnam à l’étranger ne se limite pas à des activités d’information, mais constitue un outil stratégique et adaptable au service du développement du pays.

Selon le Département de l’information de base et de l’information extérieure du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, un élément novateur majeur de cette stratégie réside dans l’exigence, inédite, d’élaborer un message national et une identité visuelle unifiés au niveau stratégique. Ceux-ci serviront de base cohérente à toutes les actions de communication et de promotion à l’étranger.

L’image du Vietnam ne sera plus présentée de manière fragmentée ou sectorielle par des organismes individuels, mais de façon cohérente et globale. Elle restera néanmoins suffisamment flexible pour s’adapter aux différents marchés, régions et publics internationaux.

La stratégie vise à construire et à diffuser l’image du Vietnam comme un pays stable politiquement, doté d’une économie dynamique, d’une identité culturelle riche, d’une forte volonté d’innovation et d’un environnement commercial et d’investissement attractif. Elle a également pour objectif de présenter le Vietnam comme une destination sûre et accueillante, ainsi qu’un partenaire fiable et responsable au sein de la communauté internationale.

Le peuple vietnamien est au cœur de cette stratégie d’image nationale. Il est décrit comme moderne tout en étant profondément attaché à ses traditions, créatif et humain, et intégré au monde tout en préservant son identité culturelle nationale.

Le document souligne la nécessité de moderniser les méthodes de communication afin de gagner en professionnalisme et en modernité, conformément aux normes internationales. Le contenu de la communication doit être précis, objectif, engageant et diversifié, tout en étant adapté aux publics cibles.

Une combinaison équilibrée de médias traditionnels et de plateformes numériques, associée à une promotion directe et en ligne, est considérée comme la principale approche pour étendre la portée et renforcer la présence du Vietnam sur les plateformes transfrontalières.

La stratégie met également l’accent sur l’application des avancées en matière de technologies numériques, de big data et d’intelligence artificielle tout au long du processus de communication, de l’étude des publics et de l’élaboration des messages à la production, la diffusion et la mesure de l’impact du contenu. La mise en place d’un écosystème national de communication numérique est considérée comme une solution novatrice pour renforcer la proactivité, l’adaptabilité et l’efficacité à long terme de la promotion de l’image du Vietnam à l’étranger.

Un autre aspect essentiel consiste à encourager la participation de l’ensemble de la société à la promotion de l’image nationale. Outre les institutions du Parti et de l’État, les entreprises, les intellectuels, les artistes, la communauté créative et, en particulier, les Vietnamiens de l’étranger sont invités à contribuer à la diffusion de l’image du Vietnam grâce à leur expérience et leur crédibilité.

La stratégie identifie également l’investissement dans les ressources humaines pour la communication de l’image nationale comme un facteur déterminant, visant à constituer une équipe de communicants possédant des compétences internationales, une expertise numérique et des compétences multilingues afin de répondre aux exigences croissantes de cette nouvelle ère.

