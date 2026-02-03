Le président Luong Cuong reçoit le président de la Chambre des représentants de Jordanie

Le président Luong Cuong a reçu dans l’après-midi du 3 février, au Palais présidentiel, le président de la Chambre des représentants de Jordanie, Mazen Turki El Qadi, en visite officielle au Vietnam du 2 au 5 février.

>> Les relations d'amitié Vietnam - Jordanie

>> Vietnam - Jordanie : les ministres des AE conviennent de renforcer leurs liens

>> Le PM rencontre le président de la Chambre des représentants de Jordanie

Rappelant les bons souvenirs de la visite historique au Vietnam du Roi de Jordanie, Abdullah II Ibn Al-Hussein, le président Luong Cuong a souligné que la visite du président de la Chambre des représentants de Jordanie continuerait d’insuffler un nouvel élan au développement plus vigoureux et plus substantiel des relations entre les deux pays.

À cette occasion, le président vietnamien a adressé ses salutations chaleureuses au Roi de Jordanie, Abdullah II Ibn Al-Hussein.

Photos : VNA/CVN

Appréciant les avancées positives enregistrées récemment dans les relations bilatérales Vietnam - Jordanie, notamment depuis la visite du Roi Abdullah II Ibn Al-Hussein, le président Luong Cuong a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens souhaitent toujours consolider et renforcer l’efficacité de la coopération amicale avec la Jordanie.

Le président vietnamien a félicité les résultats fructueux des entretiens entre le président de la Chambre des représentants de Jordanie et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân. Il a estimé que les deux organes législatifs jouent un rôle très important dans la mise en place d’un cadre juridique favorable aux relations bilatérales.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants, Mazen Turki El Qadi, a félicité le Vietnam pour les grandes réalisations obtenues ces dernières années. Il a indiqué que la Jordanie, ainsi que le Roi de Jordanie en particulier, apprécient hautement le rôle, la position équitable du Vietnam dans le règlement des questions régionales et internationales.

Concernant les relations bilatérales, le président Luong Cuong et le président de la Chambre des représentants Mazen Turki El Qadi ont estimé que le Vietnam et la Jordanie disposent encore d’un large potentiel de coopération, fondé sur la confiance politique, des similitudes historiques, des valeurs communes de paix et des aspirations au développement.

Afin de promouvoir davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, les deux dirigeants ont convenu de renforcer les relations politiques et diplomatiques à travers l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération existants et l’examen de l’établissement de nouveaux mécanismes de coopération.

S’agissant de la coopération en matière de défense et de sécurité, le président Luong Cuong et le président de la Chambre des représentants de Jordanie ont convenu de continuer à concrétiser les opportunités de coopération déjà convenues, d’intensifier les contacts et les échanges d’expériences, et de promouvoir la coopération dans les domaines où chaque partie dispose d’atouts. Les deux dirigeants se sont également accordés sur l’orientation visant à promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, du tourisme, de la santé, de l’éducation, du développement du secteur halal et des échanges entre les peuples.

Le président Luong Cuong a souligné la position constante du Vietnam en faveur du multilatéralisme, son opposition à l’utilisation ou à la menace d’utilisation de la force dans les relations internationales, ainsi que son attachement au règlement des différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

Les deux parties ont convenu de renforcer davantage leur rôle de membres responsables de la communauté internationale et de coordonner étroitement leurs efforts de médiation et de règlement des questions internationales et régionales, dans l’intérêt des peuples des deux pays, ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans les deux régions.

VNA/CVN