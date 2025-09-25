Renforcement de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Laos

Le colonel Phan Huu Thang, nouvel attaché de défense du Vietnam au Laos, a officiellement été reçu le 25 septembre par le général de corps d’armée Khamlieng Outhakaysone, ministre de la Défense du Laos.

Photo : VNA/CVN

Le colonel Phan Huu Thang a transmis les salutations et les vœux du général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, à son homologue lao. Il a exprimé son émotion de revenir au Laos dans cette nouvelle fonction, qu’il considère comme un retour dans sa "seconde Patrie", et a affirmé son engagement à approfondir les résultats de la coopération bilatérale construits par les générations précédentes.

Il a souligné que sa mission principale serait de renforcer davantage l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis et les deux États, en mettant l’accent sur la coopération en matière de défense et de sécurité - un pilier essentiel des relations Vietnam - Laos.

À cette occasion, le colonel Vo Van Thông a fait ses adieux au général de corps d’armée Khamlieng Outhakaysone, marquant la fin de plus de cinq années de mission en tant qu’attaché de défense.

Il a exprimé son attachement profond au Laos et réaffirmé l’engagement du Bureau de l’attaché de défense vietnamien à continuer de collaborer étroitement avec l’Armée populaire lao pour soutenir les décisions stratégiques des deux ministères de la Défense.

Le général de corps d’armée Khamlieng Outhakaysone a salué les contributions des deux officiers vietnamiens, félicitant le colonel Phan Huu Thang pour sa nouvelle fonction et exprimant sa confiance dans son rôle de pont entre les deux ministères, contribuant à approfondir la confiance politique et l’amitié spéciale entre les deux armées et les deux peuples.

VNA/CVN