Vietnam et Oman renforcent leur amitié et leur coopération multiforme

Dans le cadre de sa visite officielle à Oman, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a coprésidé le 24 septembre avec son homologue omanais, Khalifa Bin Ali Al Harthy, la 4ᵉ consultation politique bilatérale. Elle a également eu un entretien de travail avec le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des investissements, Qais Mohammed Al Yousef.

Photo: baoquocte/CVN

Les consultations se sont déroulées dans un esprit franc et ouvert. Les deux parties ont examiné la mise en œuvre des accords conclus lors de la précédente réunion et ont échangé sur des mesures visant à approfondir la coopération entre leurs ministères respectifs, afin de porter les relations Vietnam-Oman à une nouvelle étape de développement.

Nguyên Minh Hang a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à son partenariat d’amitié et de coopération multiforme avec Oman, tout en exprimant sa conviction que ce pays poursuivra avec succès la mise en œuvre de la "Vision Oman 2040".

De son côté, Khalifa Bin Ali Al Harthy a salué les performances socio-économiques du Vietnam et relevé les nombreuses similitudes entre les deux pays, de la géographie à l'aspiration commune à un développement durable.

Les deux vice-ministres ont souligné le potentiel considérable d’une coopération économique complémentaire, notamment à travers le Fonds d'investissement Vietnam-Oman et le Fonds de croissance de la nouvelle ère du Vietnam. Ils ont convenu de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, d'accroître les flux commerciaux et d'encourager les investissements dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la pêche, la logistique, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. La coopération culturelle et les échanges entre les peuples ont également été mis en avant, de même que le soutien mutuel dans les enceintes internationales, notamment à l'ONU et dans le cadre ASEAN-Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Nguyên Minh Hang a invité Oman à présenter aux investisseurs ses projets dans les infrastructures technologiques et les centres financiers internationaux prévus à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. Elle a proposé une coopération dans l'industrie halal, l’octroi de bourses pour les étudiants vietnamiens et un rôle accru d'Oman comme passerelle entre le Vietnam et le CCG, y compris par un futur accord de libre-échange.

Pour sa part, Al Harthy a réaffirmé l'importance du Vietnam dans la politique orientale d'Oman, en promettant de faciliter l'accès des entreprises vietnamiennes au marché local et, à travers Oman, vers le Moyen-Orient et l'Afrique. Il a suggéré d'étudier l'ouverture d'une représentation permanente ainsi que l'établissement d'une liaison aérienne directe entre les deux pays.

Lors de son entretien avec le ministre Qais Mohammed Al Yousef, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a proposé la tenue prochaine de la 4ᵉ réunion du Comité mixte Vietnam-Oman et la signature de nouveaux accords économiques.

Le ministre omanais a confirmé la volonté de Mascate de renforcer davantage les liens économiques et commerciaux avec Hanoï, tout en adressant ses félicitations au peuple vietnamien à l'occasion de la Fête nationale.

VNA/CVN