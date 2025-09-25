Le chef de la diplomatie vietnamienne rencontre des responsables étrangers à New York

Le ministre des Affaires étrangères par intérim, Lê Hoài Trung, a eu une série d’entretiens bilatéraux avec de hauts responsables étrangers à New York le 24 septembre, dans le cadre du débat général de haut niveau de la 80 e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU 80) et d’activités bilatérales aux États-Unis.

>> Le chef de la diplomatie iranienne rencontrera le directeur général de l'AIEA

>> Le Vietnam met en avant la diplomatie parlementaire

>> La diplomatie culturelle renforce le soft power du Vietnam dans la nouvelle ère

Lors de sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, Lê Hoài Trung a affirmé le ferme engagement du Parti et de l’État vietnamiens envers leur partenariat stratégique global avec la Russie, considérant ce pays comme l’une des principales priorités de la politique étrangère du Vietnam.

Il a transmis les remerciements des dirigeants vietnamiens clés au président Vladimir Poutine et aux autres dirigeants russes pour la délégation de haut niveau conduite par Vladimir Yakushev, premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, aux célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Sergueï Lavrov a affirmé que la Russie accordait toujours une grande importance à ses relations avec le Vietnam. Se félicitant de l’évolution des relations bilatérales, il a salué les propositions de Lê Hoài Trung visant à intensifier les échanges de haut niveau et à approfondir les relations par le canal du Parti.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, du pétrole et du gaz, de l’énergie, de l’éducation, de la culture et des échanges populaires, ainsi que de faire avancer des projets communs clés. Elles se sont également engagées à renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux et ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Lors d’une rencontre avec le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, les deux ministres ont salué la forte croissance du partenariat global Vietnam - Danemark, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la transition écologique et de l’action climatique.

Ils ont convenu de renforcer les échanges de haut niveau, notamment en 2026, année marquant les 55 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark.

Lê Hoài Trung a présenté les prochaines priorités de développement du Vietnam, notamment la transformation de son modèle de croissance, la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation, et l’accélération de la transition énergétique.

Il a proposé de renforcer la coopération bilatérale dans ces domaines et a appelé le Danemark à soutenir la ratification par l’UE de l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et à plaider en faveur du retrait du carton jaune adressé par la Commission européenne au Vietnam pour la pêche INN.

Lars Løkke Rasmussen a salué les réalisations économiques du Vietnam et a affirmé que le pays demeurait un partenaire clé du Danemark en Asie du Sud-Est. Il a remercié le Vietnam pour son soutien au projet d’usine LEGO et s’est engagé à encourager les entreprises danoises à accroître leurs investissements verts au Vietnam. Il a également salué la contribution de la communauté vietnamienne au développement du Danemark et aux relations bilatérales.

Lors d’une rencontre avec Jozef Síkela, commissaire européen aux partenariats internationaux, les deux parties ont salué les progrès importants réalisés récemment dans les relations Vietnam - UE, après 35 ans de relations étroites, notamment depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA).

Lê Hoài Trung a réitéré le rôle de l’UE en tant que partenaire clé dans la coopération économique, l’aide au développement, la transition verte et la lutte contre le changement climatique. Il a appelé à un soutien accru à la ratification de l’EVIPA par les membres restants de l’UE et à la levée du carton jaune pour la pêche INN.

Soulignant le Vietnam comme un partenaire important de l’UE dans la région Asie-Pacifique, Jozef Síkela a salué les efforts du Vietnam en matière de développement durable, notamment dans les énergies renouvelables, et s’est engagé à privilégier la coopération avec le Vietnam dans les domaines du développement durable, de la transition verte, de l’énergie, des infrastructures et de la connectivité.

Lê Hoài Trung a également rencontré le ministre chypriote des Affaires étrangères, Konstantínos Kómbos. Au cours de cette rencontre, ils ont salué les progrès réalisés dans les relations bilatérales et convenu d’organiser des événements marquants pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques (1975-2025).

Konstantínos Kómbos a annoncé que Chypre enverrait une délégation à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoi.

Lors de son entretien avec le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, Lê Hoài Trung a exprimé sa gratitude au Venezuela pour son soutien de longue date à la lutte nationale et au développement du Vietnam.

Il a affirmé l’engagement du Vietnam à approfondir l’amitié traditionnelle et le partenariat global avec le Venezuela et a proposé une coopération plus étroite via le canal du Parti, ainsi que des liens économiques, commerciaux et d’investissement plus étroits.

Yván Gil Pinto a transmis les salutations du président Nicolás Maduro et d’autres hauts dirigeants vénézuéliens au secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et aux dirigeants vietnamiens. Il a exprimé la volonté du Venezuela de renforcer la coopération dans tous les secteurs, notamment dans les domaines du pétrole et du gaz, de l’énergie et des échanges populaires.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations, de renforcer la coopération entre les partis, les parlements et les États, et de collaborer étroitement au sein des forums internationaux afin de faire respecter la Charte des Nations unies et le droit international.

VNA/CVN