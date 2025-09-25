Les relations entre le Vietnam et la Grèce continuent de se développer

Une cérémonie s’est tenue le 22 septembre à Athènes, en Grèce, pour célébrer à la fois le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Grèce et le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

>> Le Vietnam et la Grèce disposent d’un fort potentiel de coopération multiforme

>> Vietnam - Grèce : la coopération renforcée dans les technologies et l'innovation

>> Le Vietnam et la Grèce cherchent à renforcer leurs liens locaux

Photo: VNA/CVN

Dans son discours, l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a retracé le parcours historique du Vietnam depuis la Révolution d’Août, en mettant en lumière les réalisations remarquables du pays.

Sur le plan économique, le Vietnam figure parmi les 32 premières économies mondiales en termes de PIB, et parmi les 20 premières pour le commerce et l’attraction des investissements étrangers, avec une croissance de 7,52% du PIB au premier semestre de cette année, soit un record en quinze ans.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 15 avril 1975, l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Grèce n’a cessé de se consolider dans de nombreux domaines.

Pham Thi Thu Huong a par ailleurs salué le rôle de la Grèce au sein de l’Union européenne et parmi les pays méditerranéens, plaidant pour un renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, du transport maritime, du tourisme, de l’éducation et des échanges culturels.

Photo: VNA/CVN

De son côté, Ioannis Plakiotakis, premier vice-président du Parlement grec, a félicité le Vietnam à l’occasion de ces deux anniversaires, saluant ses progrès socio-économiques qui ont amélioré la vie de sa population.

Il a rappelé la figure emblématique de Kostas Sarantidis - de son nom vietnamien Nguyên Van Lâp -, citoyen grec ayant combattu aux côtés du peuple vietnamien, décoré à de nombreuses reprises et élevé au titre de Héros des Forces armées populaires du Vietnam.

Ioannis Plakiotakis a réaffirmé que, partageant des valeurs communes de paix, de respect de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi qu’une fierté pour leurs héritages historiques et culturels, les relations bilatérales disposent d’un avenir prometteur.

VNA/CVN