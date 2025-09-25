Le président Luong Cuong ouvrira la signature de la Convention de l’ONU contre la cybercriminalité

Le président de la République, Luong Cuong, présidera la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra les 25 et 26 octobre à Hanoï.

Selon le ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que de hauts dirigeants nationaux et des représentants d'organisations régionales et internationales, participeront à l'événement.

La cérémonie devrait comprendre une séance plénière de haut niveau, des tables rondes et une série de conférences parallèles sur la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité.

