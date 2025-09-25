Le Vietnam et Tuvalu établissent des relations diplomatiques

Dans l’après-midi du 24 septembre, (heure locale), à New York, Lê Hoài Trung, ministre vietnamien par intérim des Affaires étrangères et Paulson Panapa, ministre des Affaires étrangères, du Travail et du Commerce de Tuvalu, ont signé un communiqué conjoint sur l’établissement des relations diplomatiques entre la République socialiste du Vietnam et Tuvalu.

Photo : VNA/CVN

Avec cette signature, le Vietnam devient l’un des rares pays au monde à avoir établi des relations diplomatiques avec l’ensemble des 193 États membres de l’ONU.

À l’issue de la cérémonie, les deux diplomates ont échangé sur les orientations futures de coopération bilatérale. Ils ont convenu de poursuivre les discussions afin de promouvoir des activités concrètes dans les domaines présentant un potentiel commun tels que l’économie maritime, le tourisme et l’éducation. Les deux parties se sont également engagées à renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux dont elles sont membres.

À cette occasion, Lê Hoài Trung a invité le ministre de Tuvalu, Paulson Panapa, à se rendre prochainement au Vietnam. L’invitation a été acceptée.

Avant l’établissement des relations diplomatique avec le Vietnam, Tuvalu entretenait des relations diplomatiques avec 123 pays dont six membres de l’ASEAN que sont la Malaisie, Singapour, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge et l’Indonésie.

VNA/CVN