Un responsable lao salue les 63 ans de relations diplomatiques Vietnam - Laos

Les 63 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos témoignent d’un partenariat marqué par la loyauté, la pureté et l’engagement à la préservation mutuelle, a déclaré le commissaire politique de l’Internat de culture ethnique de l’Armée populaire lao (APL), Saveng Dennamonh.

Pour les deux nations, cette relation est un atout précieux qu’elles sont déterminées à entretenir et à faire progresser, a déclaré le colonel Dr. Saveng Dennamonh à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Vientiane.

Photo : VNA/CVN

Il a décrit la grande amitié bilatérale, la solidarité spéciale et la coopération globale comme un fondement solide pour le développement durable des deux pays et un exemple éclatant de solidarité internationale à l’époque actuelle.

L’histoire de cette alliance a débuté le 5 septembre 1962, lorsque le Vietnam et le Laos ont officiellement établi leurs relations diplomatiques.

Pour le commissaire politique Saveng Dennamonh, cette date est non seulement un jalon historique important, mais aussi une occasion de passer en revue la tradition de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération globale cultivée par les générations de Vietnamiens et de Lao tout au long de l’histoire.

Pour appréhender la force et la profondeur des relations entre le Vietnam et le Laos, il faut remonter à leurs racines historiques. Dès la fondation du Parti communiste indochinois, sous la direction du président Hô Chi Minh, les révolutions vietnamienne et lao se sont liés, avançant côte à côte sur la voie de la libération nationale, a-t-il déclaré.

Pendant plus de six décennies, les deux peuples ont "partagé épreuves et victoires", se serrant les coudes dans leurs sacrifices et leurs luttes. Les paroles du Président Hô Chi Minh : "Aider ses amis, c’est s’aider soi-même" sont devenues un principe directeur et une source de force spirituelle, inspirant les armées et les peuples à combattre ensemble et à vaincre leurs ennemis communs. C’est au cœur des combats les plus acharnés que leur solidarité fraternelle a été mise à l’épreuve, tempérée et renforcée.

Forgé dans les flammes de la résistance, cet esprit de loyauté et d’unité est devenu le pilier d’une coopération durable, stable et durable. La solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos sont non seulement une loi naturelle, mais aussi un facteur déterminant de leurs succès révolutionnaires, qui ont jeté les bases solides d’une relation durable, a-t-il ajouté.

Liés géographiquement, le Vietnam et le Laos partagent plus de 2.000 km de frontière, liés par la cordillère de Truong Son et le Mékong. Leurs similitudes culturelles, linguistiques et spirituelles renforcent une relation fondée sur la compréhension et l’empathie mutuelles.

Selon le responsable, la grande amitié bilatérale et la solidarité spéciale, fondées sur un patriotisme sincère et un internationalisme prolétarien pur, ont constitué une source de force immense qui a mené les deux nations à la victoire.

Malgré la complexité du contexte mondial actuel, les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos se renforcent sans cesse, confiées aux partis, aux États, aux armées et aux peuples des deux pays pour les préserver et les nourrir pour les générations futures.

En temps de paix, leur coopération globale s’est approfondie, avec des exemples concrets comme l’internat ethnique de l’APL, construit grâce à une aide non remboursable de l’Armée populaire vietnamienne.

Créée en 2022, cet internat a formé les enfants de responsables militaires et civils, préparant ainsi la prochaine génération de chefs militaires lao. Il a également accueilli de nombreuses délégations de hauts responsables militaires vietnamiens, qui ont fourni des équipements essentiels à la recherche, à l’enseignement et à l’apprentissage.

VNA/CVN