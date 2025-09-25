Le Vietnam renforce ses relations avec le Royaume-Uni et la Pologne

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a rencontré, le 24 septembre à New York, le vice-Premier ministre et secrétaire d'État à la Justice du Royaume-Uni, David Lammy, en marge du Débat général de haut niveau de la 80 e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 80).

Photo: VNA/CVN

Se félicitant du développement vigoureux des relations bilatérales ces dernières années, Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à son partenariat stratégique avec le Royaume-Uni et souhaitait le renforcer davantage.

Afin de promouvoir la coopération future, il a proposé aux deux parties d'intensifier les échanges de délégations, notamment de haut niveau, à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique, et de discuter des orientations permettant de porter leurs liens à une nouvelle hauteur.

David Lammy a salué le rôle et la position croissants du Vietnam dans la région et sur la scène internationale, tout en exprimant son soutien au pays dans la construction d'un centre financier international. Il a également réaffirmé la volonté britannique de promouvoir la coopération dans les domaines de la migration, des énergies renouvelables, des sciences et des technologies.

Le Royaume-Uni continuera d'accompagner le Vietnam dans la réponse au changement climatique, notamment à travers la mise en œuvre efficace du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), a souligné le dirigeant britannique.

Les deux parties ont convenu de maintenir la mise en œuvre effective des mécanismes de coopération bilatérale et de tirer pleinement parti de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), afin de mieux exploiter le potentiel de coopération économique.

Photo: VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères polonais Radoslaw Sikorski, Bùi Thanh Son a proposé de collaborer étroitement pour mettre en œuvre pleinement et efficacement les résultats de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Pologne en janvier dernier, et de promouvoir les échanges de délégations de haut niveau dans les prochaines années, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Le vice-Premier ministre vietnamien a également exhorté le Parlement polonais à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et à soutenir le Vietnam dans ses efforts visant à obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) sur ses produits halieutiques.

Pour sa part, Radoslaw Sikorski a affirmé que la Pologne considérait toujours le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est. Il a proposé que les deux pays continuent de renforcer leur coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, du travail, des sciences et technologies, de l'éducation et de la formation, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Le même jour, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a reçu Raj Subramaniam, président-directeur général de l'entreprise américaine FedEx Corporation.

Il a félicité FedEx pour le succès de ses activités au Vietnam et salué sa contribution à la normalisation et au développement des relations entre les deux pays, notamment en cette année marquant le 30e anniversaire de la normalisation des relations et le 2e anniversaire de l'établissement du Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis.

Le Parti et l'État vietnamiens attachent une grande importance à la création de conditions favorables pour que les entreprises nationales et étrangères, y compris américaines, puissent investir et opérer efficacement et durablement au Vietnam, a déclaré Bùi Thanh Son.

Raj Subramaniam a, pour sa part, hautement apprécié la stratégie de développement socio-économique du Vietnam, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l'innovation, des infrastructures et du développement aéroportuaire. Il a indiqué que FedEx prévoyait d'élargir ses opérations au Vietnam et espérait le soutien des agences gouvernementales vietnamiennes pour faciliter ce processus.

VNA/CVN