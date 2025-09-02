Fête nationale

Le chef du PCV rencontre le plus haut dirigeant lao à Hanoï

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rencontré le 2 septembre à Hanoï le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, en visite au Vietnam pour assister aux célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945-2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le SG et président du Laos Thongloun Sisoulith

>> Une dirigeante de l’AN reçoit une délégation de l’Association d’amitié Laos - Vietnam

>> Laos et Vietnam réaffirment leur solidarité et leur soutien mutuel aux Nations unies

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a souligné que la participation des soldats de l'Armée populaire lao au défilé de la Fête nationale était un grand encouragement pour le Vietnam.

Le chef du Parti a souligné que chaque victoire de la cause révolutionnaire vietnamienne était étroitement liée au soutien sincère du Parti, de l'État et du peuple lao. À cette occasion, Tô Lâm a salué la décision du Parti et de l'État lao de reconnaître la légendaire piste Truong Son, appelée aussi piste Hô Chi Minh comme vestige historique national du pays.

Il a déclaré que cette reconnaissance revêtait une importance particulière pour préserver et honorer les valeurs historiques et la solidarité entre les deux nations, tout en rendant hommage aux dizaines de milliers de soldats et de jeunes volontaires vietnamiens et lao qui ont sacrifié leur vie le long de cet itinéraire légendaire. Elle réaffirme également la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, servant de symbole durable pour éduquer les générations futures au patriotisme et à la solidarité.

De son côté, le dirigeant lao a félicité le Vietnam, soulignant que le succès de la Révolution d'août et la création de la République démocratique du Vietnam en 1945 avaient grandement inspiré la libération nationale du Laos et dynamisé les mouvements révolutionnaires et pacifistes parmi les peuples opprimés du monde entier.

Il a ajouté qu'en solidarité avec le peuple vietnamien, le Laos avait organisé une grande cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, à laquelle ont participé plus de 1.500 délégués, dont de hauts dirigeants et des représentants de ministères, de secteurs et d'organisations lao.

Lors de cette rencontre, les deux dirigeants se sont informés de la situation de leurs partis et de leurs pays respectifs, soulignant que 2025 revêt une importance particulière, en tant que dernière année du Congrès du Parti en cours, précédant le Congrès de chaque Parti début 2026. Ils ont convenu de maintenir une étroite coordination et de partager leurs expériences dans la préparation, contribuant ainsi au succès de l'organisation de leurs congrès.

Renforcer les relations traditionnelles

Photo : VNA/CVN

Ils ont eu un échange confiant, sincère et direct sur les orientations et les mesures visant à promouvoir les domaines de coopération, tout en soulignant que, face à la complexité des évolutions régionales et mondiales, les deux pays devaient renforcer leurs consultations, partager leurs expériences et se soutenir mutuellement pour surmonter les difficultés et les défis.

Parallèlement au renforcement de la collaboration en matière de politique, de défense et de sécurité, les deux parties ont convenu de déployer des efforts pour élever et réaliser des percées dans la coopération économique, de stimuler les échanges commerciaux bilatéraux et de renforcer la connectivité des infrastructures économiques, en mettant l'accent sur la mise en œuvre de projets de coopération stratégique pour créer un nouvel élan et ouvrir une nouvelle phase de collaboration concrète et efficace au bénéfice des deux pays.

Les deux dirigeants se sont réjouis des nombreux projets d'investissement d'entreprises vietnamiennes au Laos dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des télécommunications et des infrastructures qui portent leurs fruits. Les deux pays collaborent également à la réalisation de projets d'infrastructures stratégiques, notamment dans les domaines des transports et de la connectivité énergétique, contribuant ainsi au développement durable des relations économiques et commerciales et à un meilleur alignement avec les processus d'intégration régionale et internationale.

Ils ont affirmé leur volonté d'élargir l'intégration internationale et d'assurer la sécurité au service du développement et des intérêts des peuples des deux pays. Sur la base de leur précieuse tradition, ils se sont engagés à renforcer leur coopération dans le processus d'intégration internationale, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

VNA/CVN