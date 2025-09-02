Fête nationale

L'Assemblée nationale du Vietnam s'engage à soutenir l’Assemblée nationale du Laos

L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam renforcera le partage d'informations, la coordination et le soutien avec son homologue lao lors des forums régionaux et internationaux. Elle est prête à partager son expérience et son expertise dans des domaines tels que l'élaboration du cadre juridique, le contrôle de l'utilisation du budget et les principaux projets bilatéraux.

C'est ce qu'a décalré le 2 septembre au matin le président de l'AN du Vietnam, Trân Thanh Mân, lors de sa rencontre avec le secrétaire général du Parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith, présent au Vietnam pour assister aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'août (19 août 1945) et de la Fête nationale (2 septembre 1945).

Le plus haut législateur vietnamien a souligné que la présence de la délégation lao témoignait de la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos. Rappelant la fière histoire révolutionnaire du pays, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a affirmé que chaque étape importante et chaque victoire du peuple vietnamien étaient étroitement liées au soutien indéfectible du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et du peuple lao.

Il a félicité le Laos pour ses réalisations importantes et globales dans la mise en œuvre de la résolution du XIe Congrès du Parti, exprimant sa conviction que, sous la direction du PPRL dirigé par Thongloun Sisoulith, le Laos organiserait avec succès le XIIe Congrès national du Parti début 2026 et mettrait en œuvre ses stratégies de développement national. Il a affirmé que le Vietnam accordait toujours une priorité absolue à sa solidarité unique et particulière avec le Laos.

Thongloun Sisoulith a exprimé son admiration et félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes et globales au cours des 80 dernières années, affirmant que le succès du Vietnam était une source d'encouragement, d'inspiration et un précieux enseignement pour le Laos dans sa construction et son développement nationaux.

Saluant la coopération entre les organes législatifs des deux pays, le dirigeant lao a affirmé que les liens parlementaires constituaient un facteur important contribuant au succès global des relations bilatérales. Il s'est dit convaincu que les deux parties continueraient à collaborer étroitement pour superviser, promouvoir et améliorer la qualité et l'efficacité de leurs accords de coopération.

Il a proposé que les deux parties continuent d'échanger leurs expériences législatives et de se soutenir mutuellement lors des forums régionaux et internationaux. L'invité a remercié l'Assemblée nationale du Vietnam pour son soutien et son partage de connaissances, qui ont contribué à renforcer son rôle d'organe législatif représentant les droits et les intérêts du peuple.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a salué les progrès remarquables réalisés dans les relations privilégiées entre le Vietnam et le Laos, qui se traduisent par de fréquents échanges de haut niveau et le bon fonctionnement des mécanismes de coopération bilatérale.

Il a indiqué que les deux organes législatifs rédigeaient conjointement un ouvrage intitulé "50 ans de relations entre les deux Assemblées nationales du Vietnam et du Laos - Coopération globale pour le développement", qui passerait en revue leur coopération, leurs réalisations et les enseignements tirés afin de renforcer la coordination dans la nouvelle période et d'approfondir la compréhension publique des liens privilégiés entre les deux législatures et les deux nations.

Il a suggéré aux deux pays de poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux, d'exploiter pleinement les mécanismes de coopération, de lever les obstacles et d'explorer de nouveaux domaines de coopération afin d'ouvrir une nouvelle phase de développement concret et efficace.

