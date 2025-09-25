Vietnam - Mexique

Lancement d'un groupe parlementaire d'amitié pour renforcer la diplomatie parlementaire

L'ambassade du Vietnam au Mexique, en coopération avec la Chambre des députés mexicaine, a organisé la cérémonie de lancement du Groupe parlementaire d'amitié Mexique - Vietnam.

L'événement, tenu au siège de la Chambre des députés, s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1975-2025). La cérémonie a réuni de nombreux députés issus des principaux partis politiques mexicains, l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, ainsi que Quan Minh Cuong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Cao Bang, chef de la délégation des députés de l'Assemblée nationale de cette province et de celle du Parti communiste du Vietnam en visite au Mexique.

Photo: VNA/CVN

Dans son discours, la députée Ana Karina Rojo Pimentel, présidente de la Commission du bien-être de la Chambre des députés et présidente du Groupe parlementaire d'amitié Mexique - Vietnam, a rappelé les liens historiques entre les deux peuples, forgés dans la lutte pour l'indépendance et nourris par l'aspiration commune à la paix. Elle a souligné que le Mexique avait été l'un des premiers pays d'Amérique latine à reconnaître officiellement le Vietnam réunifié en 1975.

Selon elle, la création de ce groupe parlementaire jouera un rôle essentiel pour approfondir la coopération parlementaire, économique, culturelle et éducative, au bénéfice concret des deux nations.

Évoquant son attachement particulier au Vietnam après plusieurs visites, elle a affirmé qu'"une partie du Vietnam vit en moi", tout en exprimant le souhait de voir davantage de Vietnamiens découvrir l'hospitalité mexicaine.

Prenant la parole, l'ambassadeur Nguyên Van Hai a insisté sur la solidité des relations bilatérales, fondées sur l'amitié traditionnelle mais aussi sur des intérêts économiques convergents. Il a rappelé que les deux pays bénéficiaient de la complémentarité de leurs économies dans le cadre des accords de libre-échange, notamment le CPTPP. Il s'est dit convaincu que le Groupe parlementaire d'amitié jouera un rôle de passerelle, favorisant les échanges de délégations, le partage d'expériences législatives et la coopération entre entreprises.

De son côté, Quan Minh Cuong a salué un jalon significatif dans les relations parlementaires entre Hanoï et Mexico, transmettant les messages de félicitations de l'Assemblée nationale du Vietnam et appelant à un engagement accru des députés mexicains pour renforcer la coopération globale.

La cérémonie s'est conclue par la signature officielle des documents et du programme d'action du Groupe parlementaire d'amitié Mexique - Vietnam.

VNA/CVN