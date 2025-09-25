Clôture du 1er Congrès de l’organisation du Parti de l’AN pour le mandat 2025-2030

Le premier Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale (AN) pour le mandat 2025-2030 s’est clôturé le 25 septembre, ayant accompli l’ensemble de son programme.

>> Ouverture du 1er Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale

>> Un pays jeune, une ambition forte : le Vietnam vise haut pour 2045

>> L’AN doit renforcer les caractères du peuple et du Parti dans ses activités

Dans son discours de clôture, le secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que le succès du Congrès constitue une source de motivation pour les cadres, fonctionnaires et employés de l’Assemblée nationale, du Bureau de l’Assemblée nationale et de l’Audit d’État. Il a appelé les organisations du Parti concernées à diffuser largement la Résolution du Congrès, à élaborer rapidement des programmes d’action détaillés pour la mettre en œuvre dès le début du nouveau mandat.

Photo: VNA/CVN

Le plus haut législateur a également exhorté l’ensemble du personnel de l’Assemblée nationale, du Bureau de l’Assemblée nationale et de l’Audit d’État à renouveler profondément la pensée et à agir avec détermination pour une meilleure performance, contribuant à la réalisation de l’objectif de faire du Vietnam un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le Congrès a examiné et adopté plusieurs documents importants, dont le Rapport politique, le rapport d’évaluation de la direction du Comité du Parti de l’Assemblée nationale du mandat 2020-2025, ainsi qu’un rapport de synthèse des avis sur les documents à soumettre au XIVe Congrès national du Parti. Les délégués ont également adopté la Résolution du Congrès et annoncé la décision du Bureau politique désignant 21 délégués titulaires et 6 suppléants de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale au XIVe Congrès national du Parti.

La Résolution du Congrès définit plusieurs percées majeures : diriger l’institutionnalisation à temps opportun des orientations du Parti dans le travail législatif ; faire de l’environnement juridique un avantage concurrentiel ; garantir que l’élaboration des lois soit une véritable "percée dans la percée" ; bâtir et perfectionner le cadre juridique de l’économie de marché à orientation socialiste ; examiner et améliorer le système juridique pour qu’il anticipe, accompagne le développement national et protège la souveraineté ainsi que la sécurité du pays...

Le Congrès a également mis l’accent sur la promotion de la transformation numérique dans les activités de l’Assemblée nationale, considérée comme une percée pour améliorer l’organisation et l’efficacité du travail.

Enfin, il a appelé l’ensemble des cadres, fonctionnaires et membres de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale à valoriser la solidarité et la responsabilité afin de bâtir une organisation du Parti saine et solide, et de construire une Assemblée nationale dynamique et efficace, contribuant activement au développement durable du pays.

VNA/CVN