L’AN doit renforcer les caractères du peuple et du Parti dans ses activités

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui a assisté jeudi 25 septembre à Hanoi au premier Congrès du Comité du Parti de l’Assemblée nationale (AN), a souligné la nécessité pour le pouvoir législatif de renforcer les caractères du peuple et du Parti dans ses activités.

Le chef du Parti a déclaré que l’Assemblée nationale, organe représentatif suprême du peuple, doit être étroitement liée au peuple, en s’exprimant à travers chaque loi, chaque séance de questions-réponses et chaque décision importante, le tout visant l’objectif suprême : le bonheur, la prospérité et la liberté du peuple et la prospérité du pays.

Chaque loi ne doit pas être un simple document juridique, mais la cristallisation de l’intelligence, de la volonté et des aspirations du peuple, a-t-il déclaré, soulignant que chaque député doit être la voix loyale des électeurs et de la nation tout entière, servir de passerelle fiable, insuffler un souffle de vie à l’Assemblée nationale et transmettre les décisions législatives pertinentes à la société, contribuant ainsi à améliorer la vie de la population.

Il a également demandé à l’Assemblée nationale de garantir le caractère du Parti dans son fonctionnement, expliquant que le caractère du Parti ne porte pas atteinte à la démocratie, mais guide sa mise en œuvre correcte au sein du régime du pays. Les députés membres du Parti doivent assumer leur «double responsabilité» : servir de lien direct entre le Parti et l’Assemblée nationale, et entre les aspirations du peuple et les décisions importantes du pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a défini quatre grandes orientations pour le fonctionnement futur de l’Assemblée nationale, notamment la modernisation de son état d’esprit afin d’afficher une performance solide en matière de législation, la surveillance suprême et la prise de décision sur les questions cruciales pour la nation.

Il a déclaré qu’il fallait accorder une attention particulière aux nouveaux domaines tels que l’économie numérique, les actifs numériques, les énergies renouvelables, la croissance verte, l’économie circulaire, l’environnement, le changement climatique et la défense et la sécurité non traditionnelles.

Le pouvoir législatif doit renforcer sa surveillance suprême, en se concentrant sur les questions urgentes telles que la gestion du territoire, les ressources naturelles, l’environnement, la lutte contre la corruption, la prévention des déchets et la protection des droits de l’homme et des citoyens, a-t-il déclaré.

Concernant la prise de décision sur les questions importantes du pays, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que chaque résolution et décision a non seulement un impact sur le développement socio-économique, la défense, la sécurité et des millions de vies, mais laisse également une empreinte durable sur l’avenir de la nation.

L’Assemblée nationale doit donc faire preuve de courage, de sagesse, d’objectivité et d’équité dans ses décisions sur des questions majeures telles que les stratégies de développement socio-économique, l’allocation du budget national, les projets d’infrastructures clés, les politiques de protection sociale, l’intégration internationale et les questions de souveraineté. Les intérêts nationaux et le bien-être du peuple doivent toujours primer, en évitant fermement toute manipulation par des groupes d’intérêt ou des forces étrangères, a-t-il souligné.

Le secrétaire général Tô Lâm a également rappelé à l’Assemblée nationale de poursuivre la rénovation de son fonctionnement afin d’en améliorer l’efficacité et d’accorder une plus grande attention à l’édification du Parti et au développement de ses effectifs.

Dans les années à venir, l’Assemblée nationale devra se concentrer sur l’organisation de sa 10e session, la dernière de la XVe législature, la préparation des célébrations du 80e anniversaire des premières élections générales, l’organisation des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour la législature 2026-2031, et contribuer activement au succès du XIVe Congrès national du Parti, a-t-il indiqué.

