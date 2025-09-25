Le Vietnam participe au Premier Sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente

Le vice-Premier ministre vietnamien Bùi Thanh Son a pris part le 24 septembre (heure locale) à New York et s’est exprimé lors du Premier Sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente, consacré à la mise en œuvre des engagements financiers pour les Objectifs de développement durable (ODD).

Photo : VNA/CVN

Organisé à l’initiative du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, ce sommet s’inscrit dans le prolongement du Pacte pour l’avenir adopté par les États membres en septembre 2024.

L’événement a réuni un grand nombre de dirigeants : huit présidents, trois vice-présidents, cinq Premiers ministres, trois vice-Premiers ministres, plus de 60 ministres ainsi que les responsables de plusieurs organisations internationales.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général Antonio Guterres a souligné l’urgence de bâtir un système financier multilatéral inclusif, capable de répondre à la pénurie de capitaux et à la crise de la dette dans les pays en développement. Il a mis en avant des solutions clés : renforcer les capacités nationales de recherche, tripler la capacité de prêt des banques multilatérales de développement, mobiliser davantage de financements privés et promouvoir la coopération fiscale internationale.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors du sommet, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a salué l’organisation de cet événement et affirmé qu’il s’agissait d’un tournant pour transformer les engagements en actions concrètes, mobiliser des ressources pour le développement durable, traiter la crise de la dette et affirmer le rôle des pays du Sud dans la structure financière internationale.

Il a rappelé que les acquis du Vietnam illustraient la résilience et les efforts soutenus du peuple vietnamien, avec le soutien précieux de la communauté internationale. L’aide publique au développement (APD) et les prêts préférentiels ont été utilisés efficacement par le Vietnam, contribuant à la réduction de la pauvreté, au développement des infrastructures, de l’éducation et de la santé et à l’amélioration de la vie de la population.

Partageant l’expérience du Vietnam, Bùi Thanh Son a avancé trois propositions : Placer l’être humain au cœur des politiques et stratégies afin que personne ne soit laissé pour compte ; orienter le financement du développement vers les nouveaux moteurs de croissance comme science, technologie, innovation, transition verte et numérique afin d’éviter que l’écart technologique ne devienne un nouvel obstacle au développement durable ; adopter une approche globale au niveau régional et mondial, accélérer la réforme de la gouvernance financière internationale pour plus de transparence, d’équité et d’inclusivité et encourager la participation active des institutions régionales, notamment celles dirigées par les pays du Sud.

VNA/CVN