Le président de l'Assemblée nationale reçoit l'ambassadrice d'Australie au Vietnam

L'ambassadrice Gillian Bird a affirmé que le gouvernement australien considère le Vietnam comme un partenaire important dans sa Stratégie économique pour l'Asie du Sud-Est à l'horizon 2040.

Photo : VNA/CVN

Elle a remercié le président de l'AN pour son soutien au renforcement de la coopération entre les organes législatifs des deux pays et a transmis l'invitation de la présidente du Sénat australien à son homologue vietnamien pour une visite officielle en Australie.

L'ambassadrice australienne a exprimé son admiration pour l'agenda et les efforts actuels de l'AN vietnamienne en matière de réforme institutionnelle, de rationalisation de l'appareil administratif et de création d'un environnement juridique favorable. Elle a également partagé que les Australiens apprécient grandement le Vietnam, avec environ 500.000 touristes australiens visitant le pays chaque année.

Pour sa part, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a estimé que l'amélioration des relations des deux pays au niveau de partenariat stratégique global en mars 2024 était une condition favorable pour un mandat réussi de l'ambassadrice. Il a félicité le Parti travailliste australien et le Premier ministre Anthony Albanese pour leur victoire lors des élections fédérales de la 48e législature australienne et s'est réjoui de la bonne dynamique des relations Vietnam - Australie.

En 2024, le commerce bilatéral a dépassé 14 milliards de dollars, et l'Australie comptait 660 projets d'investissement totalisant plus de deux milliards de dollars au Vietnam, se classant 21e parmi 149 pays et territoires investisseurs. Trân Thanh Mân a proposé d'intensifier la coopération économique, d'ouvrir davantage les marchés et de viser un commerce bilatéral de 20 milliards de dollars ainsi que de doubler les investissements réciproques.

Il a également apprécié les développements positifs de la coopération parlementaire à travers des programmes et échanges de délégations, appelant à poursuivre les échanges d'expériences en matière d'élaboration des lois et à surveiller la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux pays.

Il a également remercié l'Australie pour son soutien via des projets d'aide publique au développement (APD) estimés à environ trois milliards de dollars australiens au cours plus de 50 ans, contribuant au développement socio-économique du Vietnam. Il a souligné l'importance des projets australiens d'adaptation au changement climatique dans le delta du Mékong et a appelé à un soutien continu pour la construction d'infrastructures essentielles.

Concernant la législation, Trân Thanh Mân a indiqué que l'AN vietnamienne poursuit l'examen de la révision des lois afin de faciliter l'environnement juridique pour les investissements directs étrangers et les APD, ainsi que la réforme des lois relatives aux procédures judiciaires.

VNA/CVN