L’Australie et le Vietnam s’associent pour promouvoir la fintech et l’innovation numérique

La Commission australienne du commerce et de l’investissement (Austrade) et l’Association des banques vietnamiennes (VNBA) ont signé lundi 2 juin à Hanoï un protocole d’accord visant à renforcer la coopération entre les deux pays en matière de technologies financières et d’innovation numérique.

Le protocole d’accord a été officialisé lors d’une cérémonie organisée par Austrade Vietnam, suivie d’une séance de réflexion explorant les opportunités de collaboration dans le domaine de la fintech.

Jonathan Saw, commissaire australien au commerce et à l’investissement au Vietnam, ainsi que des représentants de l’Association des banques vietnamiennes, du Club Fintech du Vietnam et de dirigeants d’entreprises et d’institutions australiennes et vietnamiennes, ont assisté à cet événement.

L’accord définit deux objectifs principaux : cultiver un écosystème fintech dynamique et dynamiser les échanges et les investissements bilatéraux dans les secteurs des services financiers et des technologies. Il établit un cadre pour le partage des connaissances, le soutien aux délégations et missions commerciales fintech, les collaborations universitaires et la mise en œuvre de programmes stratégiques facilitant les investissements mutuels.

Un marché numérique en forte croissance

L’Australie et le Vietnam souhaitent capitaliser sur leurs atouts respectifs, les entreprises technologiques australiennes s’implantant et se développant de plus en plus sur le marché vietnamien, en pleine expansion et porté par le numérique.

"Ce cadre de collaboration permettra de mettre en relation les innovateurs australiens de la fintech avec les institutions financières vietnamiennes, de soutenir les startups et les scale-ups, et d’encourager les efforts conjoints pour développer des solutions financières sûres, inclusives et modernes", a déclaré le commissaire Jonathan Saw.

Il a souligné que le secteur australien des services financiers, mature et soutenu par des technologies de pointe, s’alignait sur les priorités stratégiques du pays en Asie du Sud-Est, notamment en matière d’économie numérique et de services financiers, telles que définies dans la Stratégie économique australienne pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040.

Parmi les initiatives futures prévues dans le cadre du protocole d’accord, on compte le lancement d’un programme "Landing Pad Vietnam" axé sur l’immersion dans la fintech et la cybersécurité. Les deux pays s’engagent à poursuivre leur coopération pour stimuler la transformation numérique grâce à des partenariats durables et à des stratégies axées sur l’innovation.

NDEL/VNA/CVN