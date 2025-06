Numérisation culturelle : le Vietnam connecte son patrimoine à la jeunesse

La préservation et la promotion de notre patrimoine culturel et artistique traditionnel ne sont plus l'apanage exclusif des musées ou des scènes de spectacles. Une nouvelle tendance majeure est en train de redéfinir l'avenir de la culture : la numérisation du patrimoine. Grâce aux technologies modernes, il devient possible de transmettre notre héritage de manière à ce que la jeune génération non seulement ait envie de l'entendre et de le partager, mais aussi de le faire vivre activement.

Sur TikTok et YouTube : patrimoine et art traditionnel "viraux"

Sous le pseudonyme "Tuyêt Mai Lay Di", Nguyên Thi Tuyêt Mai, 24 ans, se distingue comme une figure majeure de cette mouvance. Avec près de 800.000 abonnés et 24 millions de "j'aime" sur TikTok, elle présente des récits historiques et des personnages de manière créative et accessible. Ses clips permettent aux jeunes d'apprécier et de comprendre la culture vietnamienne sous un angle nouveau, et ses reconstitutions de costumes traditionnels vietnamiens suscitent un enthousiasme particulier chez la Génération Z et les passionnés de mode.

Long Khoa Hoc, 29 ans, une autre figure emblématique initialement reconnue pour ses vidéos éducatives sur la technologie et la science, s'est également tourné vers la diffusion de la culture, de l'histoire et des arts traditionnels. Il partage désormais ce contenu sur ses chaînes Xin Chao Vietnam et Hanh Trinh Di Hanh, élargissant ainsi son influence à un public avide de découvrir le patrimoine vietnamien.

Son équipe transforme récits, personnages historiques, légendes littéraires, arts du spectacle, traditions populaires et festivals en vidéos courtes, jeunes et humoristiques, attirant des millions de likes et d’abonnés.

Introduire les arts traditionnels sur les réseaux sociaux : de la tendance à la stratégie

Conquérir le jeune public n’est plus seulement une tendance : c’est une stratégie de long terme pour fidéliser la communauté des spectateurs de demain. Les théâtres et institutions culturelles ne peuvent plus rester à l’écart.

L’Artiste émérite Nguyên Hai Linh, directeur du Théâtre national de musique et de danse du Vietnam, explique : "Bien que nous en soyons encore aux débuts, nous avons commencé à numériser nos programmes artistiques pour les archiver et les promouvoir sur YouTube et notre site web". Selon lui, le théâtre entend développer sa présence sur TikTok et autres réseaux sociaux, là où se trouve la jeunesse vietnamienne.

L’Artiste émérite Truong Bac, directeur adjoint du même théâtre, abonde dans ce sens : "Pour atteindre la génération Z, il faut numériser et adapter les contenus musicaux traditionnels. Nous mettons en œuvre une stratégie de communication multiplateforme : bandes-annonces, formats courts, publications sur Facebook, YouTube, Zalo, et collaborations avec la presse."

La technologie est en train de révolutionner la manière de préserver et de diffuser les arts traditionnels, particulièrement auprès du jeune public.

Le groupe Long Khoa Hoc a partagé sa vision en soulignant l'importance d'une approche équilibrée : "Nous savons que la vraie valeur réside dans un contenu approfondi, capable de préserver et de réveiller la fierté nationale. Mais il faut aussi comprendre les besoins des jeunes : ils veulent apprendre, s’approprier leur culture et leur histoire. Si c’est bien transmis, le patrimoine ne sera plus un héritage lointain, mais une source d’inspiration vivante."

Pour Dang Thi Phuong Thao, directrice adjointe du service de presse : "Pour toucher la jeune génération, il faut des contenus de qualité, présentés avec une esthétique moderne et un langage adapté."

Et les signes sont encourageants : TikTok voit émerger de plus en plus de contenus riches en arts et en traditions.

Numériser ne signifie ni commercialiser, ni appauvrir la culture. Cela signifie adapter et transmettre, dans un langage contemporain. Lorsqu’elle est traduite dans les codes de son époque, la tradition ne se limite plus à "quelque chose à apprendre", mais devient "quelque chose à vouloir entendre, à vouloir raconter".

