Vietnam - Australie : un centre technologique pour façonner l’avenir numérique

Le Centre technologique stratégique Australie - Vietnam (AVSTC) a été officiellement inauguré, mercredi 11 juin, à l’Institut de technologie des postes et télécommunications (PTIT) de Hanoï. Il a marqué une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines des technologies stratégiques, de la transformation numérique, de l’innovation et de la cybersécurité.

Photo : Thu Phuong/VNA/CVN

Le centre est une initiative conjointe du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce et du ministère vietnamien des Sciences et Technologies. Le PTIT et l’Université de technologie de Sydney (UTS) sont co-responsables, et le géant mondial des télécommunications Nokia est le partenaire industriel fondateur.

L’Australie a engagé une enveloppe initiale de 2,1 millions de dollars australiens (1,4 million de dollars américains) pour soutenir le centre, tandis que Nokia fournit l’équipement technique.

S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Bùi Thê Duy, a souligné le rôle du centre dans le soutien du Plan de partenariat pour le développement Australie - Vietnam (2025-2030), qui s’appuie sur plus de cinq décennies de coopération bilatérale au développement.

Il a salué le soutien constant de l’Australie par le biais d’échanges d’experts, d’assistance technique et de dialogue politique, qualifiant le centre d’étape cruciale pour stimuler la transformation numérique, faire progresser l’innovation technologique et industrielle et renforcer la cyberstabilité internationale, a déclaré M. Duy.

Le Vietnam est actuellement reconnu comme l’une des cinq nations scientifiques les plus avancées d’Asie du Sud-Est. Selon le vice-ministre Bùi Thê Duy, ces progrès sont en partie dus à une étroite coopération avec l’Australie dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. Il a qualifié le nouveau centre de reflet de la vision commune des deux pays pour un avenir fondé sur la connaissance.

Photo : Thu Phuong/VNA/CVN

L’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, a réaffirmé l’engagement de l’Australie à collaborer avec le Vietnam pour stimuler l’innovation et la transformation numérique, essentielles à la croissance économique du pays.

Elle a décrit le nouveau centre comme une démonstration concrète de l’engagement de l’Australie à soutenir la science et l’innovation dans le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam - Australie.

En encourageant la recherche et les partenariats sur les technologies stratégiques, et en connectant les institutions vietnamiennes aux meilleurs réseaux australiens d’éducation et d’innovation, l’Australie aide le Vietnam à traduire la Résolution N°57 (sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique) en résultats concrets et mesurables, a déclaré l’ambassadrice.

Lors de la cérémonie de lancement, huit projets d’amorçage, d’une valeur de plus de 400.000 dollars australiens, ont été annoncés, soutenant la collaboration entre scientifiques vietnamiens et australiens dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, des satellites et des technologies quantiques.

Ces projets impliquent des équipes de recherche conjointes issues d’universités, d’instituts de recherche et de partenaires du secteur privé des deux pays.

L’AVSTC s’est également associé au Conseil des femmes entrepreneures du Vietnam pour décerner les prix "Femmes dans la technologie et l’innovation" à 19 femmes scientifiques, ingénieures et étudiantes.

Près de 100 bourses "Technologie stratégique Australie - Vietnam" ont également été remises à de jeunes ingénieurs, managers et chercheurs du Vietnam afin d’inciter les générations futures à poursuivre des carrières dans la technologie et l’innovation.

Après son lancement, le centre a accueilli le premier Forum technologique stratégique Australie - Vietnam, auquel ont participé des experts nationaux et internationaux.

VNA/CVN