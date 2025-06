L'Australie salue les efforts du Vietnam dans la lutte contre la traite des êtres humains

L'ambassadrice Lynn Bell a hautement apprécié le partenariat stratégique global Vietnam - Australie en général, ainsi que l'étroite coopération entre les deux pays dans la lutte contre la traite des êtres humains et la criminalité transnationale en particulier.

Photo : VNA/CVN

Elle a particulièrement souligné la coordination étroite et efficace entre les forces australiennes de police des frontières et le ministère vietnamien de la Police, conformément au protocole d'accord sur les procédures de retour des citoyens vietnamiens signé en 2016 entre le Département australien de l'Immigration et de la Protection des frontières et le ministère vietnamien de la Police.

Elle a remercié les autorités vietnamiennes pour leur coordination avec l'Australie afin de traiter rapidement les dossiers concernés, notamment les activités d'immigration illégale. Elle a également souligné la nécessité de partager les informations, de coordonner les enquêtes sur les crimes de traite des êtres humains, ainsi que l'importance de détecter et d'alerter sur les fraudes, notamment le transport maritime de victimes en Australie et la promesse de visas d'entrée et d'emplois en Australie.

Pour sa part, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a salué l'étroite coordination sur le terrain entre les forces australiennes de surveillance des frontières, le ministère vietnamien de la Police et l'ambassade, dans un contexte de renforcement des liens touristiques bilatéraux et des échanges interpersonnels.

Le diplomate a remercié les forces australiennes de surveillance des frontières pour le maintien d'une ligne d'assistance téléphonique et la communication rapide aux autorités vietnamiennes des cas de traite d'êtres humains et d'entrées illégales de citoyens vietnamiens. Il a affirmé que la protection des citoyens demeure une priorité absolue pour l'ambassade.

Il a également proposé que Lynn Bell et les forces de surveillance des frontières poursuivent leurs échanges fréquents d'informations et leur étroite coopération sur ces questions cruciales avec le ministère et l'ambassade du Vietnam.

VNA/CVN