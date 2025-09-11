Le Vietnam met en avant son partenariat stratégique global avec le Japon

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a affirmé lors de ses rencontres du 10 au 11 novembre au Japon septembre que le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire important de premier plan, un ami sincère et fiable, et compagnon dans la nouvelle ère.

Le Vietnam considère la coopération parlementaire comme un canal important pour promouvoir le développement des relations bilatérales de manière substantielle, globale et efficace, a-t-il déclaré lors de son entrevue avec le président de la Chambre des représentants japonaise Nukaga Fukushiro à qui il a transmis l’invitation de visite au Vietnam du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Le dirigeant vietnamien a exprimé sa joie face au bon développement empreint de grand confiance du partenariat stratégique global Vietnam - Japon et des relations de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants japonaise.

Il a transmis les remerciements du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et des hauts dirigeants vietnamiens au président Nukaga Fukushiro et des dirigeants japonais pour leurs lettres de félicitations au Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de sa Fête nationale, et pour leur facilitation de la participation du Vietnam à l’EXPO 2025 et de l’organisation réussie de la Journée nationale du Vietnam le 9 septembre.

Il a partagé les objectifs et orientations de développement dans la nouvelle ère, les deux objectifs centenaires du Vietnam, et a espéré que la Chambre des représentants continuerait à soutenir les politiques d’aide du gouvernement japonais au Vietnam, notamment à la participation des entreprises vietnamiennes à la chaîne d’approvisionnement mondiale, à l’augmentation du taux de localisation de la production des entreprises japonaises au Vietnam, au renforcement de la connexion des ressources humaines de haute qualité.

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a demandé à la partie japonaise de créer des conditions favorables, de simplifier les procédures et de progresser vers l’exemption de visa pour les citoyens vietnamiens afin de promouvoir les échanges populaires.

Le président de la Chambre des représentants japonaise Nukaga Fukushiro a affirmé que le Vietnam est le partenaire de première importance du Japon dans la région Indo-Pacifique, et le développement des relations Vietnam - Japon et le développement économique du Vietnam contribueront à la stabilité et au développement de la région.

Il a hautement apprécié le développement rapide dans tous les domaines du partenariat stratégique global Japon - Vietnam, affirmant que les deux pays disposent d’un grand potentiel de développement des relations bilatérales. Il a également proposé que les organes législatifs des deux pays continuent de renforcer leurs échanges et leur coopération étroite dans les temps à venir.

Le même jour, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a transmis les vœux cordiaux du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh à l’ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide.

Exprimant sa gratitude pour les bons sentiments de Suga Yoshihide pour le Vietnam et les relations Vietnam - Japon, il a souhaité que l’ancien Premier ministre japonais continue d’accorder son soutien au Vietnam et contribue à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam - Japon.

L’ancien Premier ministre Suga Yoshihide a salué les progrès importants réalisés dans les relations bilatérales ces derniers temps et a affirmé son soutien continu, en sa qualité de conseiller auprès de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, à la promotion des relations entre le Japon et le Vietnam.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général du Cabinet, Hayashi Yoshimasa, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a proposé que les deux parties continuent de renforcer leur confiance politique par des contacts de haut niveau et à tous les niveaux ; qu’elles mettent en œuvre de nouveaux axes de coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique et de la formation de ressources humaines de haut niveau.

Le dirigeant vietnamien a également demandé au Japon de soutenir les grands projets en cours, tels que la ligne ferroviaire à grande vitesse, ainsi que la transformation verte et numérique de l’économie vietnamienne ; d’encourager les entreprises japonaises à investir au Vietnam et d’accroître leur taux de localisation. Afin de promouvoir les échanges populaires, en visant l’objectif de 2 millions de touristes par an, il a exhorté le Japon à simplifier les procédures et à mettre en place une exemption de visa pour les citoyens vietnamiens.

Le secrétaire général du Cabinet, Hayashi Yoshimasa, a hautement apprécié la révolution de la rationalisation de l’appareil d’État du Vietnam ; a affirmé l’importance que le Japon accorde à ses relations avec le Vietnam ; et s’est déclaré convaincu que le partenariat stratégique global Japon - Vietnam continuera de se développer davantage à l’avenir.

Il a fait savoir que le Japon avait accepté de soutenir la promotion des projets de transformation verte et de transformation numérique au Vietnam, estimant que ces projets jouent un rôle important dans le développement économique des deux pays.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a invité le Japon à envoyer sa représentation à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, en octobre 2025 à Hanoï.

Lors de sa rencontre avec le ministre de la Justice Suzuki Keisuke, il a hautement apprécié le soutien efficace et pratique du ministère japonais de la Justice au Vietnam dans le domaine de la justice et du droit au cours des près de 30 dernières années et a remercié le ministre Suzuki Keisuke pour ses sentiments et ses contributions positives au développement des relations Vietnam - Japon dans de nombreux postes importants.

Il est prévu que le 11 septembre, le vice-Premier ministre Lê Thành Long devrait rencontrer le président de la Chambre des conseillers japonaise Sekiguchi Masakazu et le ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies Abe Toshiko.

