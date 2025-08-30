Promouvoir la coopération parlementaire Vietnam - Japon

Durant son séjour au Japon du 28 au 30 août, une délégation du Comité permanent de l’Assemblée nationale, conduite par Nguyên Thanh Hai, présidente de la Commission des affaires des députés, a eu des séances de travail avec des responsables de la Chambre des conseillers, de la Chambre des représentants, de l’Agence électorale relevant du ministère des Affaires intérieures et des Communications, de la préfecture de Saitama et de l’ambassade du Vietnam au Japon.

Photo : Vân Lam/CVN

Lors des rencontres, les dirigeants parlementaires japonais se sont dits disposés à partager leur expérience, notamment dans le domaine électoral. Elles ont convenu que la coopération parlementaire constitue un canal essentiel dans le cadre du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon, contribuant à consolider la confiance politique, à promouvoir les échanges entre les peuples et à élargir la coopération multisectorielle.

La délégation vietnamienne a souligné l'importance du partage d'expériences en matière électorale, particulièrement dans le cadre des préparatifs pour les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Dans le cadre de son déplacement, la délégation vietnamienne a également travaillé dans la préfecture de Saitama, où près de 100 entreprises locales sont déjà implantées au Vietnam, et s’est rendue à l’ambassade du Vietnam au Japon pour échanger sur les orientations de la coopération bilatérale.

VNA/CVN