Renforcement des relations entre le Vietnam et la Roumanie

Dans le cadre de sa visite officielle en Roumanie du 8 au 11 septembre, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Khac Dinh, a rencontré le 9 septembre le président du Sénat, Mircea Abrudean, eu un entretien avec la vice-présidente de la Chambre des députés, Natalia Elena Intotero, et travaillé avec le Groupe parlementaire d’amitié avec le Vietnam.

Mircea Abrudean a affirmé que le Parlement roumain soutenait le renforcement de la coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement. Selon lui, il est nécessaire d’intensifier la coopération dans tous les domaines potentiels tels que l’éducation, la formation, de l’industrie de la défense... Il a également souhaité l’ouverture de lignes aériennes directes entre les deux pays pour favoriser le tourisme, les échanges entre les deux peuples.

Lors de leur entretien, Nguyên Khac Dinh et Natalia Elena Intotero ont souligné que 2025 est une année spéciale pour les relations entre le Vietnam et la Roumanie, marquant le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Ils ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, contribuant ainsi à porter les relations bilatérales vers de nouveaux sommets.

Lors des rencontres, Nguyên Khac Dinh et les dirigeants parlementaires roumains ont décidé de promouvoir davantage l’échange de délégations de commissions spécialisées, de jeunes parlementaires et de femmes parlementaires afin de partager des informations et des expériences dans les activités législatives et de supervision, ainsi que de se coordonner et de se soutenir mutuellement dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux, sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun et de soutenir conjointement la primauté du droit international.

La Roumanie a affirmé qu’elle encouragerait la Commission européenne (CE) à supprimer prochainement le "carton jaune" sur les exportations vietnamiennes de produits de la pêche. Les deux parties ont affirmé leur soutien au règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international.

A cette occasion, Nguyên Khac Dinh a demandé à la Roumanie de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne sur place s’intègre et contribue à l’amitié entre les deux pays.

Dans le cadre de sa visite, il a également rendu visite à l’ambassade du Vietnam en Roumanie, rencontré des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays, et assisté à la cérémonie en l’honneur du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam organisée par l’ambassade, en présence de nombreux responsables et amis roumains.

