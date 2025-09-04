Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération agricole

Le sixième Dialogue de haut niveau sur la coopération agricole Vietnam - Japon s’est tenu le 4 septembre à Tokyo, en présence du ministre par intérim de l’Agriculture et de l’Environnement du Vietnam, Trân Duc Thang, et du ministre japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Koizumi Shinjiro.

Les deux ministres ont examiné les orientations futures de coopération dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, et ont approuvé la troisième phase de la Vision à moyen et long terme pour la coopération agricole Vietnam -Japon.

Photo : VNA/CVN

Trân Duc Thang a souligné que le Japon est un partenaire stratégique clé non seulement en matière de financement et de technologies, mais aussi en matière de gestion et de modèles de partenariat public-privé (PPP). Il a affirmé que les programmes de la Vision contribuent à renforcer les chaînes de valeur agricoles au Vietnam, à améliorer la qualité des produits, à élargir les débouchés et à promouvoir un développement durable et respectueux de l’environnement.

Le Vietnam a proposé au Japon d’ouvrir davantage son marché aux produits agricoles et aquatiques vietnamiens tels que le pamplemousse, le fruit de la passion et le pangasius. Les deux parties ont convenu d’intensifier la coopération scientifique et technologique dans les semences, la biotechnologie, la conservation post-récolte et le transfert de technologies avancées telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain.

De son côté, Koizumi Shinjiro a salué le bon développement des relations bilatérales et exprimé le souhait de les approfondir. Il a invité le Vietnam à participer à l’Exposition internationale d’horticulture 2027 (Green EXPO Yokohama 2027) et appelé à accélérer l’ouverture du marché vietnamien à certains produits japonais comme le raisin et le fugu.

Le même jour, le Forum public-privé sur l’agriculture Vietnam - Japon s’est tenu à Tokyo sur le thème : "Réduction des émissions de gaz à effet de serre, atténuation de l’impact environnemental et promotion des échanges technologiques pour une meilleure productivité".

Organisé par le ministère japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, l’événement a réuni près de 200 représentants d’entreprises des deux pays. Dans son discours, Trân Duc Thang a insisté sur le rôle central du secteur privé dans la mise en œuvre des initiatives de coopération, tout en affirmant l’engagement des gouvernements à créer un cadre favorable. Il a encouragé les entreprises japonaises à investir dans la transformation en profondeur et le développement de chaînes de valeur durables, fondées sur des bénéfices partagés et une répartition équitable des risques.

Koizumi Shinjiro a indiqué que les technologies environnementales japonaises pouvaient être appliquées efficacement dans les pays d’Asie de la mousson, dont le Vietnam. Selon lui, les modèles de partenariat public-privé déjà en place constituent des exemples pour l’ASEAN et le reste du monde. Il a réaffirmé le soutien de son ministère à l’intensification de ces coopérations, avec les entreprises comme moteur principal.

À l’issue du forum, dix protocoles d’accord dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la coopération agricole ont été signés entre entreprises vietnamiennes et japonaises. Les dirigeants des deux pays ont également présenté les atouts de leurs sociétés et formulé des propositions pour renforcer la coopération, en vue de bâtir des systèmes alimentaires durables grâce à des technologies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’alléger la charge environnementale et d’améliorer la productivité.

VNA/CVN