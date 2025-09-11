Le Vietnam veut renforcer la coopération décentralisée avec la Nouvelle-Zélande

L’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a souligné le potentiel et les atouts de la ville de Palmerston North, soulignant sa complémentarité avec les priorités de développement du Vietnam, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transition verte et de l’agriculture de qualité.

Photo: VNA/CVN

Lors d’une séance de travail avec le maire de Palmerston North, Grant Smith, le diplomate a souligné les efforts du Vietnam pour atteindre ses deux objectifs centenaires, visant à concrétiser la vision d’une nation forte, prospère et heureuse.

Il a exprimé sa confiance dans le soutien de la Nouvelle-Zélande et de Palmerston North, qui contribue de manière essentielle à la mise en œuvre efficace du Partenariat stratégique global Vietnam - Nouvelle-Zélande, apportant des avantages tangibles aux populations et aux entreprises des deux pays.

L’ambassadeur Phan Minh Giang a également suggéré de promouvoir les échanges et la coopération, notamment en explorant des partenariats entre Palmerston North et les provinces et villes vietnamiennes. Il a profité de l’occasion pour remercier le maire Grant Smith et a demandé son soutien continu à la communauté vietnamienne.

Photo: VNA/CVN

Le maire de Palmerston North a reconnu l’importance régionale croissante du Vietnam et a salué ses réalisations socio-économiques. Il a affirmé que Palmerston North poursuivrait sa collaboration étroite avec l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande afin de faire progresser le partenariat stratégique global et s’est déclaré prêt à approfondir la coopération avec les localités vietnamiennes à l’avenir.

Lors de sa visite à Palmerston North les 7 et 8 septembre, l’ambassadeur Phan Minh Giang a rencontré les dirigeants de plusieurs établissements d’enseignement et centres de recherche appliquée et a également noué des contacts avec la communauté vietnamienne locale qui vit, travaille et étudie dans la ville.

Situé à proximité de la capitale Wellington, Palmerston North offre un fort potentiel de collaboration dans les domaines de l’éducation, de la formation, du développement de ressources humaines de haute qualité, de l’énergie, de l’agriculture de pointe, de la gestion avancée des cultures et de l’élevage, et de la sécurité alimentaire.

VNA/CVN