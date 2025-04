Rencontre médiatique Vietnam - Chine à Hanoï

Un programme de rencontre et d’échange entre les médias du Vietnam et de la Chine a débuté le 10 avril à Hanoï.

>> Visite de travail d’un vice-Premier ministre dans la province chinoise du Zhejiang

>> Le leader du Parti exhorte les jeunes vietnamiens et chinois à booster leurs liens

>> 300 coureurs à une course cycliste de l’amitié Vietnam - Chine

Photo : VOV/CVN

L’événement a été organisé conjointement par la Voix du Vietnam (VOV) et des partenaires du Guangxi (Chine) dont la Radio-Télévision du Guangxi.

Le programme est composé de trois parties - la cérémonie de présentation du documentaire "La voie du développement", la cérémonie d’inauguration du programme "Échanges médiatiques Vietnam - Chine 2025" et un débat sur le thème"La jeunesse vietnamienne et chinoise à l’ère des médias numériques".

Le documentaire La voie du développement est une coproduction entre la Voix du Vietnam et la Radio-Télévision du Guangxi. D’une durée totale de 60 minutes, il est divisé en deux épisodes. Le premier retrace l’histoire des relations entre les deux pays, tandis que le second présente les résultats de la coopération bilatérale dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, la culture, la santé, le tourisme et les technologies vertes.

Les "Échanges médiatiques Vietnam - Chine 2025" ont officiellement été lancés. Dans ce cadre, les parties enverront des journalistes coproduire des émissions sur la coopération économique, le développement régional, les échanges entre les peuples et la connectivité des zones frontalières. Il est prévu que, d’avril à juin 2025, des journalistes des deux pays se rendent dans des lieux tels que le Guangxi, le Guizhou, le Sichuan, Chongqing, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville pour produire des programmes en lien avec les thématiques précitées.

La troisième partie, un débat sur le thème "La jeunesse vietnamienne et chinoise à l’ère des médias numériques", avec la participation de dirigeants d’organes de presse ainsi que de jeunes journalistes des deux pays, a permis aux étudiants et jeunes journalistes d’aborder plus concrètement les applications des technologies numériques dans le domaine des médias et de la communication.

Dans le cadre de l’événement, les participants ont également pu découvrir un espace culturel traditionnel incluant des représentations d’artisanat de figurines en pâte de riz (tò he), des spectacles de ca trù (chant traditionnel vietnamien), ainsi que des démonstrations d’art du papier découpé et de fabrication de jouets traditionnels chinois. Une exposition de produits liés aux technologies de pointe comme l’intelligence artificielle (IA), la robotique et la réalité virtuelle (VR) a également été organisée.

VNA/CVN