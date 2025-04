Le président de la République reçoit le Premier ministre espagnol

>> Le PM espagnol Pedro Sánchez arrive au Vietnam pour une visite officielle

>> Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du Premier ministre espagnol

>> Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et espagnol

>> Le secrétaire général du Parti reçoit le Premier ministre espagnol

>> Entrevue entre les dirigeants Trân Thanh Mân et Pedro Sánchez

Photo : VNA/CVN

Le chef de l'État a salué la première visite au Vietnam d'un chef du gouvernement espagnol depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il s'est déclaré convaincu que cette visite ouvrirait une nouvelle page, contribuant à faire progresser de manière substantielle et efficace le partenariat stratégique vers l'avenir entre le Vietnam et l'Espagne, répondant aux aspirations et aux intérêts des peuples des deux pays, pour la paix et la coopération dans la région et dans le monde.

De son côté, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, a affirmé que le Vietnam est l'un des partenaires prioritaires de l'Espagne en Asie du Sud-Est. Il a exprimé sa volonté de porter les relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique intégral et a également transmis les salutations du roi d'Espagne au président Luong Cuong.

Approfondir les relations bilatérales

Le Premier ministre Pedro Sánchez a exprimé son admiration pour les remarquables réalisations socio-économiques du Vietnam et affirmé la volonté de l'Espagne de continuer à accompagner le Vietnam dans son développement, notamment dans des secteurs où l'Espagne possède des atouts tels que les infrastructures de transport, les énergies renouvelables et le tourisme.

Afin d'approfondir davantage leurs relations bilatérales, les deux dirigeants ont convenu d'intensifier les visites et les contacts de haut niveau, ainsi que d'élargir la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans la formation des officiers vietnamiens, l'industrie de la défense, les opérations de maintien de la paix des Nations unies, le règlement des conséquences de la guerre, la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité transnationale et l'immigration illégale.

Ils ont également convenu de mettre en œuvre efficacement et de tirer pleinement parti de l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), tout en approfondissant la collaboration dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la culture, des sports et du tourisme, de la coopération décentralisée, des échanges entre les peuples et de l'éducation et de la formation.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a remercié le Premier ministre espagnol pour ses efforts visant à encourager les autres États membres de l'UE à ratifier l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et a exhorté la Commission européenne à lever prochainement son "carton jaune" contre les exportations de produits halieutiques vietnamiens.

Pedro Sánchez a proposé au Vietnam d'envisager des mesures visant à équilibrer les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'UE. Il a également réaffirmé le soutien continu de l'Espagne et les conditions favorables qu'elle offre à la communauté vietnamienne en Espagne.

Coordination étroite et soutien mutuel

Les deux dirigeants ont souligné l'importance de la solidarité, du dialogue et d'une coopération mutuellement bénéfique. Ils se sont engagés à promouvoir le multilatéralisme, le libre-échange et une réponse commune aux défis mondiaux, ainsi qu'à maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, au bénéfice de leurs peuples et pour contribuer au développement des deux régions.

Le président Luong Cuong a affirmé la volonté du Vietnam de soutenir l'Espagne dans le renforcement de ses relations avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Concernant la question en Mer Orientale, les deux dirigeants ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté, de la sûreté et de la sécurité de la navigation et du survol dans la région, ainsi que du règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), dans l'intérêt commun de toutes les nations.

À cette occasion, Luong Cuong a demandé au Premier ministre espagnol de transmettre son invitation au roi d'Espagne pour une prochaine visite au Vietnam.

VNA/CVN