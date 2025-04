300 coureurs à une course cycliste de l’amitié Vietnam - Chine

300 coureurs des deux pays, dont 200 pour la Chine et 100 pour le Vietnam, ont participé ce lundi 31 mars à une course cycliste sur le thème "Traverser la frontière à vélo, l'amitié ensemble".

L'événement a été organisé par le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Ninh (Nord), en coordination avec son homologue de la ville de Fangchenggang, région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), en vue de célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine (18 janvier 1950 - 2025) et de faire écho à l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu sur la ligne de démarcation des postes frontaliers de Hoanh Mô, province vietnamienne de Quang Ninh, et de Dong Zhong, province chinoise du Guangxi.

Les coureurs ont participé à une course de 30 km, comprenant deux étapes, chacune de 15 km.

Il s'agissait d'un événement important, contribuant à concrétiser les contenus de la réunion du début du printemps 2025 entre les secrétaires des Comités provinciaux du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Cao Bang, Lang Son, Hà Giang et Quang Ninh (Vietnam) et le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) ; à mettre en œuvre l'accord d'échange d'amitié entre le Comité du PCV du district de Binh Liêu (Vietnam) et le Comité du PCC de Fangcheng (Chine).

Cette activité a également contribué à renforcer la solidarité et à promouvoir les échanges culturels et sportifs entre les deux pays et les deux localités ; à renforcer la coopération touristique transfrontalière, à valoriser l'image touristique de Binh Liêu et à attirer davantage de touristes.

Grâce à cet événement, d'une grande importance politique, économique, culturelle et touristique, tant pour les deux localités que pour les relations Vietnam - Chine en général, Binh Liêu et Fangcheng auront l'opportunité de promouvoir le développement économique et commercial, en créant des conditions favorables au tourisme et au commerce, ce qui contribuera également à améliorer les infrastructures et la qualité des services aux postes-frontières.

Nguyên Viêt Dung, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Ninh, a exprimé l'espoir que les deux parties continueraient à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, à consolider la confiance politique et à améliorer la coopération dans tous les domaines, en particulier en favorisant l'exploitation efficace des postes frontaliers de Hoanh Mô et de Dong Zhong.

VNA/CVN