Assurer la restructuration sans troubler les activités ni le quotidien des habitants

>> Le 9e plénum du Parti du XIIIe mandat s’ouvre à Hanoï

>> Adapter le leadership du Parti à la nouvelle ère de développement

>> Ouverture du 11e plénum du Comité central du Parti (XIIIe mandat) à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a souligné qu'au cours des quatre derniers mois, en réalisant les conclusions du Comité central du Parti, le Bureau politique du Parti et le Secrétariat avaient mené et dirigé la réorganisation et la rationalisation de l'appareil des agences du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) au niveau central. Il a cité la réduction du nombre d’organes administratifs, l'amélioration de l'efficacité et les économies de coûts comme preuves de ce processus "révolutionnaire".

Pour poursuivre les réformes, le Bureau politique et le Secrétariat ont tenu de nombreuses réunions et ont convenu de présenter au Comité central du Parti le Plan sur la réorganisation d’organes administratifs et l’édification d’un modèle d'administration locale à deux niveaux ; le Plan sur les organisations du Parti au niveau local ; le Plan sur la restructuration du FPV et des organisations sociopolitiques, ainsi que des associations de masse dont les missions sont assignées par le Parti et l'État.

Avis et recommandations

Des propositions ont également été formulées pour restructurer les organes judiciaires tels que les tribunaux populaires et les parquets populaires ; compléter et réviser la Constitution, les lois de l'État et les règlements du Parti en matière de supervision et d'inspection afin d'en assurer l'application synchronique.

Photo : VNA/CVN

Ces propositions ont suscité un vif intérêt et un soutien considérable de la part des responsables, des membres du Parti et du public, la majorité d'entre eux attendant avec impatience leur mise en œuvre rapide, a-t-il estimé.

Selon le chef du Parti, la proposition de réorganiser les unités administratives de tous les échelons et d'établir un système d'administration locale à deux niveaux répondent à des questions cruciales et historiquement importantes. Elles contribuent à allouer les ressources et à créer un espace de développement, en vue de bâtir des administrations plus proches des citoyens, plus réactives à leurs besoins et mieux équipées pour les servir, avec une vision à long terme s'étendant sur au moins 100 ans.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a donc exhorté les participants à donner leur avis sur l'approche et la feuille de route proposées pour la restructuration organisationnelle, afin de garantir une approche coordonnée, unifiée et efficace. Il a souligné l'importance de mener à bien le processus de restructuration sans perturber le fonctionnement des agences gouvernementales, les activités commerciales et la vie quotidienne des citoyens et des entreprises.

Concernant les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti et les élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour la période 2026-2031, le secrétaire général a indiqué que depuis le 10e plénum, le Bureau politique dirigeait de manière drastique et urgente les préparatifs du Congrès, en mettant l'accent sur les documents et le travail du personnel.

À propos des documents, il a souligné les améliorations de leur contenu afin de garantir qu'ils soient scientifiques, pratiques, exploitables, réalisables et pertinents. Le contenu des documents démontre l'engagement en faveur d'une voie socialiste cohérente, la prise en compte de la relation dialectique entre stabilité et développement et la détermination à atteindre deux objectifs majeurs à long terme du pays.

Photo : VNA/CVN

Le Bureau politique et le Secrétariat sont désireux d'entendre des suggestions et des solutions pour atteindre un taux de croissance de 8% ou plus en 2025, avec une croissance continue à deux chiffres pour les années suivantes, a-t-il déclaré. Selon lui, le point le plus crucial est que chaque localité, ministère et secteur identifie les "actions immédiates" en fonction de leurs propres capacités internes.

En ce qui concerne la question du personnel, le secrétaire général du Parti a déclaré qu'il s'agissait de la question "clé" pour réaliser les objectifs et les visions du XIVe Congrès national du Parti. L'exigence plus élevée des tâches nécessite un niveau aussi plus élevé du personnel, en particulier celui au niveau stratégique. Le travail du personnel doit être préparé à l’avance et continue à être complété et perfectionné jusqu’au XIVe Congrès.

Dans le même temps, le Bureau politique a soumis au Comité central le Plan sur les "orientations pour les élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2026-2031", avec la politique d'organiser les élections plus tôt et de réformer, d'innover et d'améliorer l'efficacité de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires.

VNA/CVN