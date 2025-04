Les soldats vietnamiens, messagers de la paix

Durant 10 jours de travail humanitaire au Myanmar, les soldats vietnamiens ont coordonné efficacement avec les forces étrangères, démontrant l’esprit de solidarité internationale et leur sens élevé des responsabilités, laissant dans le cœur des habitants des zones touchées par le tremblement de terre et des amis internationaux l’impression d’être des "messagers de la paix" portant le drapeau rouge sacré avec une étoile jaune.

Photo : VNA/CVN

Le soir du 8 avril, l’avion transportant les équipes de secours du ministère vietnamien de la Défense et du ministère de la Police a atterri à l’aéroport international de Nôi Bài à Hanoï, concluant avec succès la mission de secours internationale au Myanmar, un pays d’Asie du Sud-Est frappé par un tremblement de terre de magnitude 7,7 le 28 mars.

Le Vietnam a été l’un des pays qui a envoyé des forces de secours au Myanmar en temps opportun. Les deux équipes de secours de la nation indochinoise étaient composées de 106 personnes, dont 80 du ministère de la Défense et 26 du ministère de la Police, qui transportaient une grande quantité d’équipement, de fournitures médicales, de médicaments et 300.000 dollars pour soutenir le pays sinistré.

Au milieu des ruines et du risque constant d’effondrement alors que le sol continue de trembler sous les répliques du tremblement de terre dévastateur, les soldats et la police vietnamiens ont mené leurs efforts de recherche avec l’esprit de "retrouver les victimes comme s’il s’agissait de leurs propres proches", a déclaré le directeur adjoint du Département de sauvetage et de secours du ministère de la Défense et chef de l’équipe de sauvetage de l’Armée populaire du Vietnam, Pham Van Ty.

Malgré la chaleur de plus de 40 degrés Celsius, l’environnement contaminé par des cadavres gravement décomposés ou submergés, les barrières linguistiques et les conditions de vie difficiles, les soldats vietnamiens ont travaillé contre la montre pour tenter de sauver autant de personnes que possible.

Tan Phong, directeur adjoint du Département de maintien de la paix du Vietnam, a déclaré : "Nous sommes venus ici avec un seul objectif : aider le peuple du Myanmar à surmonter les difficultés et les défis".

Témoin de l’intrépidité des représentants vietnamiens qui travaillent du petit matin jusqu’à tard le soir dans des endroits très difficiles et compliqués, le général de division Myat Thu, directeur du département des incendies et des secours (ministère de l’Intérieur du Myanmar), a partagé avec admiration : "L’esprit de l’équipe de secours vietnamienne est merveilleux".

Travaillant avec l’équipe de secours vietnamienne, le capitaine Yar Zar du département de prévention et de lutte contre les incendies du ministère de l’Intérieur du Myanmar a été profondément ému par la vue des soldats fouillant soigneusement chaque recoin des décombres pour trouver des victimes et tenter de les sortir, qu’elles soient vivantes ou non.

Les sauveteurs vietnamiens possèdent non seulement un esprit courageux et un sens du sacrifice pour sauver des personnes, mais sont également respectés et très appréciés par le Myanmar et leurs collègues internationaux pour leur professionnalisme, leur expérience, leur courage, leur intelligence et leur créativité, en particulier dans les cas difficiles que le pays hôte et certaines équipes de secours étrangères ne sont pas en mesure de gérer.

La détermination et l’esprit de sacrifice des soldats vietnamiens ont contribué à créer des miracles.

Lors d’une cérémonie visant à honorer et à remercier les équipes de secours internationales de cinq pays d’Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines, qui s’est tenue le 6 avril, le ministère birman de la Protection sociale, des Secours et de la Réinstallation a déclaré que les équipes avaient secouru huit survivants et récupéré les corps de 172 victimes dans les zones touchées, notamment Naypyitaw, Mandalay et Sagaing.

Photo : VNA/CVN

Parmi elles, la délégation vietnamienne est celle qui a retrouvé le plus grand nombre de corps de victimes. En particulier, l’équipe de secours de l’Armée populaire du Vietnam a accompli un miracle en sauvant avec succès Htet Maung Maung, un citoyen de 26 ans, qui a survécu après une semaine coincé sous les décombres dans la capitale du Myanmar, a-t-il noté.

La délégation vietnamienne a également mené d’autres actions courageuses, comme le sauvetage d’étrangers à Naypyidaw. En outre, elle a fourni des dizaines de tonnes de nourriture sèche et de nombreux matériels sanitaires ; fourni des examens médicaux et des traitements gratuits à des centaines de personnes locales. Elle a installé des tentes comme abris temporaires pour ceux qui ont perdu leur maison et a effectué des travaux de désinfection et de lutte contre les moustiques dans une zone résidentielle de 5.000 m².

En outre, elle a organisé avec succès cinq activités de mobilisation de masse, partageant et fournissant un soutien financier à six familles de victimes décédées.

Selon Pham Van Ty, les activités de recherche et de sauvetage et les activités humanitaires des forces vietnamiennes ont non seulement une signification profonde pour les relations entre le pays et le Myanmar, en partageant et en aidant le peuple de la nation voisine à surmonter les difficultés de la période actuelle, mais contribuent également à diffuser le noble esprit international, la belle tradition de "l’amour mutuel" et les qualités des soldats vietnamiens.

Les contributions significatives des "messagers de paix" vietnamiens renforcent la solidarité avec le Myanmar et réaffirment le rôle de Hanoï dans les activités humanitaires internationales, créant une profonde impression dans le cœur des amis internationaux.

VNA/CVN