Le Vietnam, partenaire fiable de l'Allemagne

Dans un contexte politique et économique mondial complexe, les entreprises allemandes soulignent la fiabilité du Vietnam comme partenaire de premier plan.

Cette affirmation a été faite lors de l'événement "Journée de l'avenir des petites et moyennes entreprises 2025", organisé récemment à Berlin par l'Association fédérale des petites et moyennes entreprises (BVMW). L'événement a rassemblé près de 8.000 entreprises et entrepreneurs allemands.

Placé sous le thème "Créer des bases solides pour la prospérité sociale", ce forum a non seulement favorisé les échanges entre entreprises et décideurs politiques, mais a également permis à des experts de renom de partager des perspectives novatrices sur l'avenir de ce secteur, considéré comme l'épine dorsale de l'économie allemande.

L'ambassade du Vietnam à Berlin a tenu un stand lors de cet événement, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne.

Selon Nguyên Thi Thu Hà, conseillère en charge de l'investissement du Vietnam, les services économiques, d'investissement et commerciaux de l'ambassade du Vietnam entretiennent une collaboration étroite avec le BVMW depuis plusieurs années, comme en témoignent de nombreuses initiatives bilatérales de promotion des investissements. Un événement de promotion des investissements s'est notamment déroulé à Rostock en février dernier, et d'autres activités sont prévues à Dortmund en mai prochain.

Le BVMW prévoit également d'organiser deux délégations d'entreprises allemandes au Vietnam en septembre et octobre 2025 afin d'explorer les opportunités de coopération, a-t-elle précisé.

Le BVMW compte actuellement environ 900.000 entreprises membres, dispose de 300 bureaux de représentation à travers le pays et de représentants dans 75 pays. L'association organise près de 2.000 événements de réseautage d'affaires chaque année.

