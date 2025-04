Le secrétaire général du Parti reçoit le Premier ministre espagnol

Photo : VNA/CVN

Soulignant l’importance de la première visite au Vietnam du chef du gouvernement espagnol depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Tô Lâm estime que cette visite créera un élan pour porter le "Partenariat stratégique vers l'avenir" Vietnam - Espagne à une nouvelle hauteur, pour la prospérité et les intérêts des peuples des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le Premier ministre espagnol a exprimé son appréciation pour le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde, ainsi que dans la politique étrangère de son pays et a affirmé que l'Espagne était prête à servir de passerelle pour promouvoir davantage les relations entre le Vietnam et l'UE et a souligné le souhait d’améliorer les relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique global.

Coopération dans divers domaines

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam poursuit une politique d'autosuffisance, surmontant les difficultés grâce à la diversification des marchés avec des régions du monde entier telles que l'UE, l'Afrique..., promouvant le développement et l'application des sciences et des technologies, et augmentant les échanges commerciaux avec des partenaires et amis traditionnels, dont l'Espagne.

Le Premier ministre espagnol a souligné les similitudes et les complémentarités entre les deux économies dynamiques de la région et a affirmé que l'Espagne encouragerait les pays de l'UE à ratifier bientôt l’accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) et a proposé que le Vietnam envoie une délégation en Espagne pour échanger et apprendre des expériences afin d’exhorter la CE à supprime bientôt la carte jaune "pêche illicite, non déclarée et non réglementée - INN" pour les fruits de mer vietnamiens.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’agriculture, de l’éducation, de la formation..., et en même temps d'élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que l'innovation, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la transformation numérique...

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a souligné la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, des transports, et des domaines de force de l'Espagne et dont le Vietnam a besoin. La coopération culturelle et touristique entre les deux pays connaît un grand potentiel, d’autant plus que le nombre de touristes espagnols au Vietnam augmente.

En tant que pays doté du deuxième plus grand système ferroviaire à grande vitesse au monde, le Premier ministre espagnol a déclaré que les entreprises espagnoles souhaitaient participer à des projets d'infrastructures et ferroviaires pour contribuer à la modernisation et au développement dynamique du Vietnam.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a demandé au gouvernement espagnol de continuer à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse stabiliser sa vie et bien s'intégrer afin d'apporter des contributions concrètes au développement socio-économique du pays d'accueil et à l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Au niveau multilatéral, le Premier ministre espagnol a hautement apprécié les efforts du Vietnam pour contribuer à la résolution des questions mondiaux et a salué l'accueil par le Vietnam du Sommet du Partenariat pour la croissance verte (P4G) en ce mois, affirmant que l'Espagne aura un représentant pour assister au Sommet.

Les deux parties ont souligné que le Vietnam et l'Espagne doivent continuer à se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, à promouvoir le multilatéralisme et la primauté du droit international pour relever les défis régionaux et mondiaux, en particulier dans le contexte des changements rapides et complexes dans le monde, notamment la question de la Mer Orientale.

VNA/CVN