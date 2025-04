La tournée du président de l'AN marque une coopération globale avec l'Arménie et l'Ouzbékistan

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang de l'AN, a terminé avec succès un voyage de travail pour assister à la 150 e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-150) et effectuer des visites officielles en Ouzbékistan et en Arménie.

Le voyage de travail, première activité diplomatique multilatérale de Trân Thanh Mân en 2025, reflétait la politique étrangère du Vietnam axée sur l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures.

Sur le plan bilatéral, les visites en Arménie et en Ouzbékistan ont revêtu une importance politique profonde, témoignant de la reconnaissance du Vietnam pour son amitié traditionnelle avec ces pays et de sa volonté de renforcer la confiance politique, jetant ainsi les bases d'un développement de la coopération dans divers domaines et portant les relations du Vietnam avec les deux nations à de nouveaux sommets.

Justice sociale et progrès

L’UIP-150, qui s’est tenue à Tachkent pour la première fois en 136 ans d’histoire, a marqué une étape importante pour l’Ouzbékistan. Sous la direction de Trân Thanh Mân, la délégation vietnamienne a renforcé l’image du pays comme une nation proactive et responsable, promouvant la coopération parlementaire en faveur des objectifs mondiaux de paix, de stabilité, de développement durable et de justice sociale.

Le discours d’ouverture de Trân Thanh Mân lors de la séance plénière a eu un impact profond, recueillant un soutien enthousiaste de la part des délégués internationaux. Il a souligné l’engagement du Vietnam en faveur du développement durable et de la justice sociale, affirmant que "l’être humain doit être au cœur des préoccupations", que "le développement durable doit aller de pair avec le progrès social et l’équité", et que "la justice sociale et le progrès doivent être l’indicateur ultime du développement".

Il a appelé tous les parlementaires et toutes les nations à prendre des mesures plus énergiques et à œuvrer ensemble pour bâtir un monde juste, prospère et durable.

Le Secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, a été impressionné par le discours de Man, notamment par les exemples concrets des politiques vietnamiennes visant à améliorer les conditions de vie de la population.

Renforcement de l'amitié traditionnelle

Les visites officielles en Arménie et en Ouzbékistan ont marqué la première visite d'un haut législateur vietnamien et la plus importante d'un dirigeant vietnamien depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992.

Les dirigeants ont convenu de la nécessité de renforcer les échanges à tous les niveaux, au sein du Parti, de l'État, du gouvernement, du Parlement et entre les peuples. Ils ont discuté de mesures visant à renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement, notamment en améliorant la connectivité des transports et en développant une logistique multimodale pour faciliter l'accès aux marchés de chaque pays et de la région. Ils se réjouissent également d'affiner le cadre juridique afin d'offrir un soutien maximal aux entreprises de secteurs clés tels que la santé, l'habillement, l'énergie (pétrole et gaz), la transformation agricole et l'aquaculture.

En ce qui concerne les relations parlementaires, ils se sont engagés à renforcer les échanges de haut niveau entre les dirigeants, les instances parlementaires, les groupes parlementaires d'amitié, y compris les jeunes, les femmes et les parlementaires individuels. Ils ont également souligné l'importance de favoriser l'échange d'informations et d'expériences entre les commissions spécialisées et les législateurs, notamment en matière d'élaboration des lois et de supervision.

À cette occasion, l'Assemblée nationale du Vietnam a annoncé la création de groupes parlementaires d'amitié avec l'Arménie et l'Ouzbékistan. Ces visites ont également été marquées par la signature d'accords de coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et ses homologues arménien et ouzbek, ainsi que de documents de coopération supplémentaires dans divers domaines.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, également en charge des relations avec l'Arménie et l'Ouzbékistan, a salué le succès de ces visites. Les dialogues commerciaux Vietnam-Arménie et Vietnam-Ouzbékistan, auxquels ont participé de nombreux entrepreneurs et dirigeants, devraient permettre de concrétiser ce potentiel.

Le secrétaire général de l'Assemblée nationale et président du Bureau de l'Assemblée nationale, Lê Quang Tùng, a souligné que Trân Thanh Mân avait mené à bien un programme de travail productif et substantiel, insufflant un nouveau souffle à ces liens d'amitié déjà solides, ouvrant la voie à une coopération plus globale et plus efficace, alignée sur leurs objectifs de développement actuels.

