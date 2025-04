Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez salue le rôle croissant du Vietnam

>> Le secrétaire général du Parti reçoit le Premier ministre espagnol

>> Entrevue entre les dirigeants Trân Thanh Mân et Pedro Sánchez

>> Le président de la République reçoit le Premier ministre espagnol

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Selon l'agence de presse espagnole Europa Press, le Premier ministre Sánchez a souligné que le Vietnam était une puissance montante en Asie, jouant un rôle de plus en plus important sur la scène internationale. Il a noté que cinquante ans après la libération du Sud et la réunification nationale, le Vietnam a connu une croissance économique stable et robuste, avec une moyenne d'environ 6% par an au cours des deux dernières décennies, un chiffre qu'il a qualifié d'impressionnant.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, le Premier ministre espagnol a réaffirmé l'engagement de l'Espagne et de l'Union européenne en faveur d'un système commercial fondé sur des règles, soutenant la libéralisation des échanges et l'ouverture économique. Il a également annoncé une nouvelle stratégie de politique étrangère visant à renforcer les liens avec des pays dynamiques tels que le Vietnam.

Cette visite a abouti à la signature de plusieurs accords importants dans des domaines variés tels que la sécurité alimentaire, la consultation politique et la diplomatie. De plus, un nouveau protocole financier concernant le développement des infrastructures ouvre des perspectives de participation pour les entreprises espagnoles dans des projets clés au Vietnam.

Pedro Sánchez a réaffirmé que le Vietnam est un partenaire essentiel dans la stratégie indo-pacifique de l'UE et constitue un exemple inspirant pour la communauté internationale en matière de réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

VNA/CVN