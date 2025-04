Ouverture du 11e plénum du Comité central du Parti (XIIIe mandat) à Hanoï

Lors de ce plénum de trois jours, les participants discuteront et donneront leur avis sur 15 sujets concernant deux principaux groupes de questions : poursuite de la réorganisation de l'appareil du système politique, réorganisation des unités administratives et organisation des autorités locales à deux niveaux et poursuite des préparatifs du XIVe Congrès national du Parti et des élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le Bureau politique du Parti fera également rapport au Comité central du Parti pour examen et décision sur les contenus concernant le travail du personnel, selon ses compétences ; sur la situation du pays, du monde et de la région ; sur les tâches importantes du Bureau Politique du Parti et du Secrétariat déjà résolues après le 10e plénum du Parti et aussi sur les sujets concernant l'amélioration institutionnelle et les percées de développement dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale.

