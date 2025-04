Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung rencontre des dirigeants d'organismes émiratis et internationaux

Dans le cadre de sa participation à la 14 e édition du Congrès AIM (Annual Investment Meeting), tenue à Abou Dhabi du 7 au 9 avril, le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Chi Dung a eu une série de rencontres avec des ministres et dirigeants d'institutions des Émirats arabes unis (EAU), de Jordanie et d'organisations internationales.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le ministre de l'Économie des EAU, Abdulla Bin Touq Al Marri, le vice-Premier ministre a souligné le souhait du Vietnam de renforcer sa coopération économique avec les EAU. Il a encouragé les entreprises émiraties à renforcer l'étude et l'investissement dans des secteurs potentiels au Vietnam comme la transformation numérique, la transition verte, l'énergie propre, les semi-conducteurs, les centres financiers et les zones de libre-échange.

Le gouvernement vietnamien créera des conditions favorables pour que les entreprises des Émirats arabes unis recherchent des opportunités de coopération avec le Vietnam, a-t-il déclaré, exprimant le souhait que les deux parties puissent bientôt concrétiser de grands projets d'investissement.

Renforcer les liens de partenariat des entreprises

De son côté, le ministre émirati a promis de promouvoir davantage les liens entre les milieux d'affaires des deux pays.

À cette occasion, les deux parties ont convenu d'organiser un grand forum d'investissement au Vietnam prévu en octobre prochain, de renforcer le partage des expériences en matière d'élaboration de politiques dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d'argent, l'innovation, la transformation numérique, l'intelligence artificielle (IA).

En rencontrant le ministre de l'Investissement des EAU, Mohamed Bin Hassan Alsuwaidi, Nguyên Chi Dung a proposé aux deux parties d'accélérer la mise en œuvre des accords récemment signés, d'encourager leurs entreprises à renforcer leurs liens et à partager des informations sur les projets d'investissement, notamment dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, les énergies renouvelables, la transition verte, les technologies de l'information, la logistique, les centres financiers et les zones de libre-échange.

Le vice-Premier ministre vietnamien a aussi proposé de promouvoir les négociations sur un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, afin de renforcer les échanges entre les peuples et la coopération économique.

Nguyên Chi Dung a également demandé aux EAU de soutenir le Vietnam dans la négociation d'un accord de libre-échange (ALE) avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG) pour faciliter davantage la coopération économique entre le Vietnam et la région, y compris les EAU.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général du ministère jordanien de l'Investissement, Zaher Al Qatarneh, le dirigeant vietnamien a plaidé pour le renforcement des échanges de délégations et pour une coopération accrue dans le commerce et l'investissement. Les deux parties visent à porter les échanges commerciaux bilatéraux à 500 millions de dollars. Elles ont convenu d'accélérer les négociations de documents de coopération économique importants, y compris un accord de protection des investissements et un accord de non-double imposition.

En outre, il a également eu des rencontres avec des dirigeants d'entreprises émiraties de premier plan, et visité Dubai AI Campus, un centre de technologie et d'IA.

VNA/CVN