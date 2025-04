Vietnam - Espagne

Entrevue entre les dirigeants Trân Thanh Mân et Pedro Sánchez

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Trân Thanh Mân a souligné l’importance de la première visite au Vietnam du chef du gouvernement espagnol depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, estimant que cette visite constituera une force motrice important, ouvrant un nouveau chapitre pour le "Partenariat stratégique vers l’avenir" entre le Vietnam et l’Espagne.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’est réjoui de la bonne relation de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement espagnol, à travers l'échange régulier de délégations entre les deux parties, la coordination étroite et la contribution conjointe à de nombreuses initiatives auprès des organisations parlementaires régionales et mondiales.

Resserrer les liens législatifs

Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour promouvoir les relations entre le Parlement espagnol et le Conseil de l’Union interparlementaire de l’ASEAN, demandant aux deux parties de maintenir des réunions régulières des groupes parlementaires d'amitié des deux pays, contribuant ainsi à promouvoir la coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi qu'entre les commissions de l'Assemblée nationale des deux pays pour échanger des informations et des expériences dans les domaines législatifs et de supervision, contribuant à renforcer la compréhension, à consolider la confiance politique et à créer des conditions favorables pour promouvoir la coopération dans tous les domaines, à continuer à mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) pour profiter des opportunités offertes par cet accord, renforcer la coopération dans les domaines de la culture et du sport, favorisant ainsi la compréhension et les échanges entre les peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre espagnol a exprimé le souhait de promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines des infrastructures, des chemins de fer, de l'industrie automobile, des énergies renouvelables, etc. Il a déclaré qu'une réunion aura bientôt lieu entre les dirigeants du gouvernement espagnol et la communauté vietnamienne en Espagne pour écouter les opinions et les aspirations du peuple vietnamien en Espagne.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la coordination au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux tels que l’Union interparlementaire (UIP), l’Union parlementaire francophone (APF)..., à promouvoir le multilatéralisme et le respect du droit international pour résoudre les défis régionaux et mondiaux, en particulier dans le contexte d’un monde en pleine mutation, notamment la question en Mer Orientale.

VNA/CVN