La route légendaire Truong Son restera gravée dans l’histoire de la nation

Pour tous les Vietnamiens, la route Truong Son est un symbole intemporel, incarnant la détermination inébranlable du peuple à se battre et à triompher. Sur cette route légendaire, militaires et civils ont bravé de nombreux dangers pour ouvrir la voie, fluidifier la circulation et garantir les approvisionnements du Nord vers le champ de bataille du Sud. Bien plus qu’une simple artère de communication reliant l’arrière-pays au front, elle incarne l’aspiration profonde à l’indépendance, à la liberté et à l’unité nationale.

La route Truong Son a été inaugurée le 19 mai 1959, jour de l’anniversaire du président Hô Chi Minh. C’est au cœur des vastes forêts que les premières unités de la brigade militaire spéciale (Brigade 559) ont entamé leur périple vers le Sud. À ses débuts, ce n’était qu’une piste rudimentaire, faite de sentiers boueux, escarpés et rocailleux. Les moyens de transport étaient eux aussi rudimentaires : les charges étaient portées à dos d’homme ou transportées à vélo.

"En 1959, à sa création, l’effectif était de seulement 500 soldats, principalement des combattants du Sud. Cette route avait déjà été utilisée durant la résistance contre les Français, d’où son nom de "piste". Le héros national, Nguyên Viêt Sinh, était à l’époque un soldat de liaison transportant à dos d’homme des provisions. On estime qu’il a parcouru une distance équivalente à un tour complet de la Terre", se souvient le général de brigade Hoàng Anh Tuân, ancien vice-président du Département technique du ministère de la Défense.

Avec une détermination sans faille et un courage inégalé, soldats et civils ont élargi de nombreux tronçons pour permettre la circulation de véhicules motorisés.

"En 1968, le régiment 98 a ouvert simultanément 500 km de route, de Muong Lo (Thanh Hoa) jusqu’au carrefour des frontières, traversant la région de Champasack au Laos. Les troupes ont dû franchir des montagnes escarpées, des rivières et des ruisseaux. Au début, comme les jeunes volontaires, chargés de fluidifier les flux, manquaient d’expérience, la majorité des travaux étaient réalisés par les membres du génie militaire et d’autres soldats. Plus tard, des bulldozers, des machines de déblaiement et des explosifs ont été utilisés pour dégager la route", raconte le général de brigade Vo So, ancien vice-commandant de la brigade 12 et vétéran de la route Truong Son.

Selon le général Vo So, sur les plus de 10 millions de tonnes de bombes larguées par l’ennemi sur le Nord du Vietnam, plus de 4 millions ont visé la route Truong Son. Chaque mètre de cette route pouvait contenir entre 5 et 10 bombes.

Les unités du génie ont travaillé jour et nuit pour désamorcer les mines, construire plus de 3.000 ponts et combler des milliers de cratères laissés par les bombardements, garantissant ainsi la continuité du trafic. Après seize années d’efforts (1959-1975), la route Truong Son est passée de simples sentiers secrets à un réseau de près de 17.000 km, traversant 20 provinces et trois pays : Vietnam, Laos, Cambodge. Cette route stratégique reliait des zones militaires cruciales, des dépôts de carburant et a permis le transport de millions de tonnes de munitions, de nourriture et de médicaments, soutenant plus de 2 millions de soldats en mission sur les zones de combat.

Pour un flux constant de marchandises vers le Sud

"Les unités du génie ont ouvert la voie, sachant que le sang pouvait être versé, mais la route ne devait jamais être bloquée. À cette époque, l’ennemi faisait tout pour interdire le passage. Les points stratégiques, les traversées de cours d’eau et les cols étaient constamment bombardés pour empêcher le passage des troupes et des civils vietnamiens. Mais nos soldats ont fait preuve d’une détermination sans faille : Si cette route est bloquée, nous en trouverons une autre", ont-ils dit. "Ainsi, la route Truong Son comptait cinq axes principaux et 21 routes transversales, assurant un flux constant de marchandises vers le Sud", se remémore le général de brigade Luong Si Nhung, ancien commandant de la brigade 12.

Cinquante ans après la libération du Sud, la route Truong Son est devenue un emblème de progrès et d’unité. Les lieux autrefois violemment bombardés - tels que Cà Roong, le passage de Ta Lê ou le col Phu La Nhich - sont désormais des lieux de mémoire, où les jeunes générations viennent s’imprégner des valeurs de patriotisme. En 2011, le Répertoire des records du Vietnam a reconnu la route Truong Son comme la plus longue route militaire au monde. Unique en son genre, elle a été construite dans des conditions géographiques extrêmes, culminant à près de 2.180 mètres d’altitude. Elle détient également les records de température la plus basse, de pluviométrie la plus élevée et de plus faible évaporation de l’histoire des routes militaires vietnamiennes.

"La route Truong Son légendaire restera gravée dans l’histoire de la nation. Elle fut le lien entre le Nord socialiste et le front du Sud. Il est incontestable que sans la route Truong Son, le Sud n’aurait pas eu la force nécessaire pour se libérer et vaincre l’adversaire", affirme le général Luong Si Nhung.

Aujourd’hui, la route Truong Son n’est plus seulement un symbole historique: elle constitue une artère vitale du Vietnam moderne. De piste de guerre, elle est devenue un axe majeur reliant le Nord et le Sud, stimulant l’économie et révélant le potentiel des régions occidentales du pays.

