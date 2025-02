Rencontre de printemps 2025 entre les localités frontalières Vietnam - Chine

La rencontre de printemps 2025 et la 16 e conférence du Comité de travail conjoint entre les provinces de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Hà Giang (Vietnam) et la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) se tiendront du 19 au 22 février dans la ville de Ha Long, province vietnamienne de Quang Ninh (Nord).

>> Le Vietnam et la Chine lancent un projet pilote de portes frontalières intelligentes

>> Coopération éducative entre des localités vietnamiennes et chinoises

>> Des localités frontalières du Vietnam et de la Chine resserrent leur amitié

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’une activité annuelle visant à concrétiser la perception commune de haut niveau des dirigeants du Parti et de l’État du Vietnam et de la Chine.

Ces activités visent à maintenir le contact entre les dirigeants de haut rang et à renforcer davantage l’amitié entre ces cinq provinces/régions ; à se coordonner en temps opportun pour la résolution des difficultés dans le processus de coopération afin d'améliorer l'efficacité de leur mécanisme de coopération.

Selon la directrice adjointe du Service des affaires étrangères de Quang Ninh, Nguyên Thi Hông Hanh, la ville de Hai Phong sera un participant invité pour ces activités cette année pour devenir membre officiel en 2026. De plus, Quang Ninh organisera un stand pour présenter les produits OCOP (Une commune, un produit) et fournira des informations et des documents sur les mécanismes et les politiques pour attirer les investissements des localités.

Les parties résumeront et évalueront les résultats de la coopération en 2024, échangeront et conviendront d’une orientation de coopération en 2025 et dans les temps à venir.

VNA/CVN